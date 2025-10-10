Granada, a 160 kilómetros al norte de Venezuela, evalúa alojar equipos militares estadounidenses
El gobierno de Donald Trump solicitó este jueves a la isla Granada, alojar al personal y equipo militar estadounidense que permanece desplegado en buques de guerra por el Caribe, en una cruzada contra el narcotráfico.
En medio de las latentes tensiones con el régimen de Nicolás Maduro, Estados Unidos gestiona "la instalación temporal de equipos de radar y personal técnico asociado en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop", en territorio cada vez más cercano a Venezuela.
El comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Granada, destaca que ante tal solicitud, cualquier decisión se tomará únicamente después de que se completen todas las evaluaciones técnicas y legales.
"Aseguramos a nuestros ciudadanos que cualquier decisión que se tome se guiará por la soberanía, la seguridad pública y el interés nacional de Granada, incluyendo la protección de nuestra industria turística, los viajeros y el bienestar económico del país", reza el escrito.
A la par, el Consejo de Seguridad de la ONU convocó a una reunión de emergencia el viernes por la tarde en Nueva York a solicitud del chavismo, que denuncia una "escalada de agresiones" por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.
El pedido del régimen de Maduro fue apoyado por China y Rusia, miembros del Consejo y dos de sus principales aliados internacionales, confirmó a la AFP una fuente diplomática.
Venezuela pidió la reunión al advertir "que las acciones de Estados Unidos en las últimas semanas, que incluyen destructores misilísticos, aviones de combate, tropas élite y un submarino nuclear cerca de las costas venezolanas, ponen en claro peligro la zona de paz en América Latina y el Caribe".
"Venezuela ha solicitado formalmente una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ante la grave escalada de agresiones y despliegue militar sin precedentes de los Estados Unidos en el Caribe", indicó la cancillería.