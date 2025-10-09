Régimen de Maduro solicita "con carácter de urgencia" reunión del Consejo de Seguridad de la ONU por "amenazas" de Estados Unidos en medio del despliegue militar

El régimen venezolano pidió el jueves una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, según un comunicado de la cancillería de Maduro.

"Teniendo en cuenta la irracionalidad del actual Gobierno de los Estados Unidos de América, que incluso ha declarado en días recientes su decisión de cerrar toda vía de contacto diplomático con nuestro país, solicito por esta vía, se convoque con carácter de urgencia a una reunión del Consejo de Seguridad", dice el comunicado.

En ese encuentro, de acuerdo con el escrito, se espera que se determine "la existencia de una amenaza a la paz" y se formulen "recomendaciones para frenar los planes de agresión estadounidense en curso".

Asimismo, el texto advierte que "las acciones de Estados Unidos en las últimas semanas, que incluyen destructores misilísticos, aviones de combate, tropas élite y un submarino nuclear cerca de las costas venezolanas, ponen en claro peligro la zona de paz en América Latina y el Caribe".

El presidente estadounidense Donald Trump sostuvo el 23 de septiembre en la Asamblea de Naciones Unidas que Estados Unidos usa su poderío militar para destruir supuestas redes de narcotráfico que vincula con Maduro.

La cabeza del régimen, en tanto, atribuye estas acusaciones a un plan para buscar un presunto cambio de régimen en Venezuela, que el comunicado reitera, y apoderarse, supuestamente, de las cuantiosas reservas de petróleo del país.

Durante el despliegue estadounidense al menos cuatro lanchas de presuntos traficantes han sido destruidas con un saldo de 21 muertos.

"El desproporcionado e injustificado despliegue militar estadounidense en el Caribe, ha resultado, entre otros, en al menos cuatro (04) episodios en los que, según las más altas autoridades de ese país, se ha bombardeado embarcaciones civiles en aguas internacionales, cuyos tripulantes, tal como han expresado expertos independientes de las Naciones Unidas, han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales", reza el comunicado al respecto.

El régimen calificó en el mismo comunicado los ataques a las presuntas narcolanchas como "una violación flagrante a los derechos humanos, incluyendo al más sagrado de todos, el derecho a la vida misma, así como una negación patente del ius cogens y del principio universal de la presunción de inocencia".

El comunicado concluye con una aclaración por parte del régimen en la que indica que "Venezuela no es una amenaza para nadie" y se jacta de ser "un país en perfecta paz social, que no tiene conflicto alguno con terceros" a la organización internacional que ha denunciado en repetidas ocasiones los crímenes del régimen.

"A pesar de la agresión unilateral de la que hoy somos víctimas, reiteramos, por una parte, nuestro firme compromiso con el diálogo y la diplomacia como únicas vías para dirimir cualquier diferencia y preservar así la paz, y, por otra, la firme determinación del pueblo venezolano de defender, en perfecta unión cívico-militar, el bien más sagrado que ha reconquistado después de 200 años: su independencia nacional", cierra el texto.