Viernes, 10 de octubre de 2025
Mientras Venezuela se enteraba del Premio Nobel a María Corina, Cabello portaba un fusil anunciando la militarización de Aragua, Falcón y Zulia

octubre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
El chavismo sigue desplegando su armamento de guerra y a sus aliados para defender a Maduro.

A las 5 de la mañana estaba comenzando a correr la noticia en el mundo: María Corina Machado, quien con su tenacidad desafió a la dictadura venezolana con los votos, había ganado el Premio Nobel de la Paz, mientras que en Venezuela, armado con un fusil y rodeado de leales, Diosdado Cabello anunciaba una nueva militarización.

El país no había despertado aún cuando el gobernante, Nicolás Maduro, divulgaba un audio en VTV anunciando que lo que estaba haciendo Cabello en Aragua se aplicaba también en Falcón y Zulia: La Operación Independencia 200 que no es más que el despliegue de tanques de guerra y el patrullaje de los Milicianos armados.

Maduro aseguraba que el despliegue había arrancado a las 00:00 horas en tres nuevas Zonas de Defensa Integral, como ocurrió hace dos días en Carabobo y La Guaira.

Es parte de los ejercicios de guerra que ejecuta Maduro en momentos en que Estados Unidos anuncia que pasará a otra fase de combate al narcotráfico, señalando directamente al Cartel de los Soles, encabezado por Maduro y la cúpula militar venezolana.

"Hoy, desde las 5:00 de la mañana, se activó la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) y todas las fuerzas sociales de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Zulia, Falcón y Aragua, cuyos estados son vitales" para el noroccidente del país, dijo en un mensaje publicado en su canal Telegram.

Entretanto, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, encabezó el Plan Independencia 200 en el estado Aragua, en la defensa integral del país.

"Ante cualquier agresión contra nuestro país las armas de la República estarán en manos del Pueblo", mientras sostenía un fusil.

"Con profunda convicción de que estamos haciendo lo correcto y que el mensaje que estamos enviando a los que aun no han decidido sumarse a esta fila es a que se incorporen a la defensa de la patria, ya no es tiempo que la defensa de la patria le corresponda solo a la Fuerza Armada", dijo.

En paralelo, los venezolanos en el país y el mundo se enteraban de que Machado había sido reconocida por el trabajo titánico que ha llevado a cabo en el país para devolverle la democracia.

