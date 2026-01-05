"Este es nuestro hemisferio": el mensaje de Marco Rubio tras la captura de Maduro y su comparecencia ante la justicia de EE. UU.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, dio unas declaraciones sobre la postura de la administración Trump hacia el hemisferio occidental tras la captura de Nicolás Maduro, quien este lunes, junto a su esposa, Cilia Flores, compareció ante la una corte de Nueva York.

“Este es nuestro hemisferio, y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada”, declaró Rubio ante medios, en un comunicado replicado por el Departamento de Estado.

“Este es el hemisferio occidental. Aquí es donde vivimos, y no vamos a permitir que el hemisferio occidental se convierta en una base de operaciones para adversarios, competidores y rivales de Estados Unidos”, añadió.

El secretario de Estado también manifestó que “estamos en guerra contra las organizaciones narcotraficantes, no contra Venezuela” y señaló que no hay tropas estadounidenses haciendo presencia en Venezuela actualmente.

“No más narcotráfico. No más presencia de Irán y Hezbolá allí. No más uso de la industria petrolera para enriquecer a todos nuestros adversarios en todo el mundo”, expresó.

Maduro, cabe resaltar, se declaró no culpable de los delitos por narcoterrorismo y se defendió diciendo que era “presidente” de Venezuela.

"Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente (…) sigo siendo presidente de mi país" y su abogado lo secundó aclarando que se declaraba inocente de los cuatro cargos en su contra.

La próxima audiencia a la que tendrá que comparecer Maduro en Nueva York será el próximo 17 de marzo, según notificó el mismo juez Alvin K. Hellerstein, encargado del caso.