Guyana denuncia que una patrulla con material electoral fue atacada en el río Cuyuní desde la costa venezolana

El Departamento de Información Público de Guyana informó que, este domingo 31 de agosto, una patrulla de los Servicios Conjuntos fue atacada desde la costa venezolana.

El incidente se dio cuando la patrulla escoltaba a funcionarios del GECOM (Comisión Electoral de Guyana) y urnas electorales por el curso alto del río Cuyuni, cerca de Bamboo, en la frontera entre Guyana y Venezuela.

VEA TAMBIÉN Trinidad y Tobago dice que apoyará una operación de EE. UU. contra el régimen de Maduro si este ataca a Guyana o

“El equipo de escolta, compuesto por efectivos de la Fuerza de Defensa de Guyana y la Fuerza de Policía de Guyana, realizaba tareas oficiales de apoyo a la distribución de papeletas de GECOM a los colegios electorales remotos de la Región 7. En ese momento, había nueve funcionarios de GECOM a bordo de las embarcaciones”, precisó.

Afirmó que la patrulla respondió al fuego de inmediato y logró poner al equipo de escolta fuera de peligro. “No hubo heridos ni materiales electorales dañados ni comprometidos”.

“A pesar del incidente, el equipo continuó su viaje de forma segura y todas las urnas restantes se entregaron con éxito a sus colegios electorales asignados en Cumang Landing, Kurutuku y Dukquarie Landing. La entrega previa en Turnbung también se completó sin incidentes”, indicó.

Finalmente, expresó que los Servicios Conjuntos se mantienen alerta y continúan coordinando estrechamente con la GECOM para garantizar la seguridad de todas las operaciones electorales. Se está llevando a cabo una investigación sobre el incidente.

Guyana vivirá este lunes su jornada de Elecciones Generales para elegir una Asamblea Nacional de 65 escaños.