Trinidad y Tobago dice que apoyará una operación de EE. UU. contra el régimen de Maduro si este ataca a Guyana

Este domingo, el gobierno de Trinidad y Tobago emitió un mensaje de respaldo al despliegue militar de Estados Unidos en el sur del mar Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela.

El espaldarazo de la isla se da en medio de un aumento de violencia por la denunciada presencia de grupos narcoterroristas.

La primera ministra Kamla Persad-Bissessar se mostró abierta a permitir una operación de las fuerzas estadounidenses en ese territorio si lo solicitan, o si el régimen de maduro llegara a atacar o invadir territorio guyanés.

“Si el régimen de Maduro lanza algún ataque contra el pueblo guyanés o invade territorio guyanés y el gobierno estadounidense solicita acceso a territorio trinitario para defender al pueblo guyanés, mi gobierno se lo facilitará sin reservas”, señaló la premier.

La región del esequibo es un territorio en disputa, administrado por Guyana pero reclamado por Venezuela que ha intensificado las agresiones para apropiarse del territorio.

Esta declaración se da, a su vez, cuando medios estadounidenses reportan que algunos de los buques enviados por Estados Unidos al sur del Caribe ya zarparon hacia los límites del mar venezolano, tal y como lo ordenó la Administración Trump.

Asimismo, el pasado 22 de agosto el Gobierno de Guyana se pronunció sobre la tensión entre Venezuela y Estados Unidos y expresó su apoyo hacia las medidas del Gobierno de la unión americana.

“El Gobierno de la República Cooperativa de Guyana observa con grave preocupación la amenaza a la paz y la seguridad en la región que representa el crimen organizado transnacional y el narco-terrorismo”, se lee en el comunicado.

En el texto manifiestan la su preocupación por el accionar de grupos como el “Cartel de los Soles de Venezuela”, el cual ha sido catalogado por parte de varios gobiernos del continente como una organización terrorista, la cual señala que tiene “la capacidad de sobrepasar a las instituciones estatales, socavar la democracia, corromper el Estado de derecho y amenazar la dignidad humana y el desarrollo”.

Frente a esto, la administración del presidente Mohamed Irfaan Ali resalta la importancia del trabajo en conjunto, tanto entre países de la región como de otras partes del mundo, para “combatir eficazmente esta amenaza”.

Para finalizar, el estado de Guyana demostró su disposición y compromiso para ayudar y enfrentar el crimen organizado transnacional con el objetivo de poder salvaguardar la paz y la tranquilidad del territorio y sus habitantes.

“Estamos comprometidos a trabajar con nuestros socios bilaterales para encontrar soluciones significativas y apoyaremos las iniciativas regionales y mundiales destinadas a desmantelar las redes criminales a fin de salvaguardar nuestra seguridad compartida”, se lee en el oficio publicado por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.