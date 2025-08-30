NTN24
Sábado, 30 de agosto de 2025
La Tarde

"Había agentes de inteligencia en chats de periodistas": director ejecutivo de Fundamedios alerta sobre la seguridad de los comunicadores en Ecuador

agosto 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La infiltración de agentes encubiertos en grupos privados de periodistas y el asesinato reciente de dos comunicadores en el país reflejan un panorama preocupante para la libertad de expresión en Ecuador.

La organización no gubernamental ecuatoriana Fundamedios denunció que agentes encubiertos de la Policía Nacional lograron infiltrarse en grupos privados de WhatsApp conformados por periodistas.

Este hecho fue analizado en el programa La Tarde de NTN24, donde César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios y uno de los protagonistas de la denuncia, explicó la gravedad de la situación.

La noticia surgió luego de que uno de los administradores de estos grupos expulsara a un integrante que se hacía pasar por periodista, descubriéndose posteriormente la presencia de al menos dos agentes estatales en un total de 17 chats.

Fundamedios calificó estos hechos como “una grave vulneración a la libertad de expresión, al secreto profesional y a la privacidad”.

La organización advirtió que esta práctica representa “un mecanismo de vigilancia estatal contra la prensa” y exigió “explicaciones inmediatas al Ministerio del Interior y a la Secretaría de Inteligencia”.

En sus declaraciones, César Ricaurte explicó que, ante las consultas, “la vocera presidencial, Carolina Jaramillo, respondió que el gobierno no se iba a pronunciar sobre rumores”.

Sin embargo, el director de Fundamedios aclaró: “No son rumores… la evidencia es sólida. Efectivamente había agentes de inteligencia en chats de periodistas. Estamos ante un hecho, y el gobierno hace mal al no pronunciarse frente a una situación tan grave que afecta la seguridad de los comunicadores”.

Estos acontecimientos, paradójicamente, rememoran épocas bajo el gobierno del expresidente Rafael Correa, un férreo crítico del actual presidente Daniel Noboa. Además, podrían estar relacionados con la suspensión reciente de la Ley de Inteligencia, que otorga amplias facultades a la Secretaría Nacional de Inteligencia.

Ricaurte detalló que dicha ley “le da una potestad enorme a la Secretaría Nacional de Inteligencia, adscrita a la Presidencia de la República, para actividades relacionadas al sistema de inteligencia”.

Añadió también que “la ley autoriza al sistema de inteligencia a intervenir comunicaciones de periodistas y a exigir información sobre investigaciones, fuentes y demás aspectos confidenciales”.

Finalmente, César Ricaurte expresó su profunda preocupación por la situación actual del país. “Vivimos en un contexto en el que, por un lado, la violencia del crimen organizado y la crisis de seguridad en Ecuador son evidentes. Acaban de asesinar a un periodista la semana pasada; ya son dos este año… nos alarman estas señales y debemos levantar la voz ante estas acciones, normas y leyes como la de inteligencia”, indicó.

Temas relacionados:

La Tarde

Ecuador

Asesinato de periodistas

Periodismo

Censura

