NTN24
Sábado, 31 de enero de 2026
Sábado, 31 de enero de 2026
Biodiversidad

“Las aguas internacionales ahora tienen un instrumento vinculante que las puede proteger”: Juliana Sintura, WWF Colombia

enero 31, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
El Tratado de Alta Mar, considerado un acuerdo histórico de la ONU, entró en vigor recientemente tras alcanzar las ratificaciones necesarias, estableciendo por primera vez un marco legal vinculante para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en aguas internacionales.

El acuerdo, conocido como BBNJ, regula las actividades humanas en zonas que representan cerca de dos terceras partes de los océanos del planeta y que hasta ahora carecían de una gobernanza integral.

Entre sus principales alcances está la creación de áreas marinas protegidas, la regulación de los recursos genéticos marinos y la exigencia de evaluaciones de impacto ambiental.

o

Para Juliana Sintura, especialista de ecosistemas acuáticos y marinos de WWF Colombia, la entrada en vigor del tratado significa un cambio estructural en la protección oceánica.

Explica que, al no pertenecer a ningún país, las aguas internacionales ahora cuentan con un instrumento vinculante que permite su protección colectiva y reconoce estos espacios como un bien común de la humanidad.

o

El tratado también busca fortalecer la cooperación científica y la transferencia de capacidades tecnológicas, especialmente hacia países en desarrollo. Según Sintura, este enfoque permitirá que naciones como Colombia accedan a herramientas técnicas y participen en procesos de toma de decisiones más inclusivos.

De acuerdo con datos de la ONU, actualmente solo el 1 % de la alta mar está protegida, pese a su importancia para cumplir el objetivo global de conservar el 30 % de los océanos para 2030. En este contexto, el BBNJ es considerado un paso esencial para cerrar las brechas de protección existentes.

En los próximos meses se realizará la primera Conferencia de las Partes, donde se definirán los mecanismos de gobernanza, control y seguimiento del tratado, así como las reglas para declarar nuevas áreas marinas protegidas y regular actividades como la pesca y el transporte marítimo en alta mar.

Temas relacionados:

Biodiversidad

Mar

Océanos

Agua

ONU

Tecnología

Protección

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La mentalidad de Trump funciona con relaciones de fuerza. Los fuertes dominan a los débiles": Fernando Arancón desde Hay Festival Cartagena 2026

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Diosdado Cabello tiene sus días contados”: Héctor Schamis sobre el plan de transición que se está llevando a cabo en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia: "En Venezuela van a aparecer muchas figuras políticas que a la pérdida del miedo van a querer representar un futuro diferente"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Definitivamente algo despertó después del 3 de enero": estudiantes universitarios se muestran esperanzados en un cambio hacia la democracia en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Hay quienes dicen que quería provocar una reacción en Washington que no ha caído”: Polémica por petición de Petro a Estados Unidos por Maduro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Padrino López
Cae Maduro en Venezuela

Padrino López dice que la mayoría del anillo militar de Maduro fue asesinado: Acata la designación de Delcy como presidenta encargada y llama a la normalidad

Donald Trump - AFP
Donald Trump

Donald Trump dice que le "encantaría" involucrar a María Corina Machado de "alguna manera" en Venezuela

Delcy Rodríguez, encargada del régimen de Venezuela / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

Experto señala que confesión de Delcy Rodríguez de un ultimátum de Estados Unidos es “una manera de justificarse ante su propio partido político”

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Padrino López
Cae Maduro en Venezuela

Padrino López dice que la mayoría del anillo militar de Maduro fue asesinado: Acata la designación de Delcy como presidenta encargada y llama a la normalidad

Dani Alves | Foto: EFE
Dani Alves

El exfutbolista Dani Alves invirtió dinero en un equipo europeo: "En un momento histórico para el club, anunciamos oficialmente su llegada como copropietario"

Donald Trump - AFP
Donald Trump

Donald Trump dice que le "encantaría" involucrar a María Corina Machado de "alguna manera" en Venezuela

Se extiende el horario de rumba en Bogotá - Foto de referencia de PEXELS
Colombia

Se extiende el horario de rumba en Bogotá: estas son las 19 zonas habilitadas y el nuevo horario

Yeison Jiménez - EFE
La Casa de los Famosos Colombia

Así fue la reacción de participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ al enterarse de la muerte de Yeison Jiménez

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Daniel Noboa

"Es ilegal y tiene que ser inmediatamente demandado": exministro de Hacienda José Manuel Restrepo sobre aranceles del 30% impuestos por Ecuador a productos colombianos

Entrenamiento de béisbol - Foto de referencia: pexels
Béisbol

Exlanzador venezolano deberá convencer alrededor de 130 periodistas más para ser exaltado al Salón de la Fama

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre