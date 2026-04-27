Exprisionero político cubano que salió de prisión con desnutrición severa denuncia que ahora el régimen le negó pasaporte para salir del país

La organización no gubernamental Prisioners Defenders presentó un informe demoledor sobre las condiciones de desnutrición extrema a las que están siendo sometidos aproximadamente 90.000 reclusos en las cárceles de Cuba, cifra que representa el 1% de la población general del país.

Según el documento, los presos reciben raciones diarias que no superan las 353 calorías, una cantidad catalogada como "directamente incompatible con la vida".

El informe, respaldado por fotografías, testimonios directos y estimaciones, detalla que no se trata de una simple carencia alimentaria, sino de "una desnutrición severa y prolongada que está provocando deterioro físico extremo, enfermedades graves y, en algunos casos, la muerte de reclusos".

De los 90.000 reclusos totales, 447 presos políticos presentan patologías graves en estos momentos, y 34 específicamente se encuentran en riesgo extremo con daños irreversibles por desnutrición.

A esta situación se suma la insalubridad de las instalaciones: celdas infestadas de chinches, picaduras constantes, pérdida de sueño y heridas en la piel que generan sobreinfecciones.

“Estamos hablando de una alimentación muy similar a la que usaron los nazis en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, durante el holocausto". Añadió que "300 calorías es casi imposible, incompatible con la vida de una persona que tiene que al menos consumir entre 1.200 o 1.500 calorías", expreso político.

El caso de Alexander Rodríguez Díaz ilustra la continuidad de las represalias contra opositores. Excarcelado tras cinco años de prisión en estado de desnutrición severa, Díaz Rodríguez denunció que el régimen cubano le negó el pasaporte tras su encuentro con el embajador de Estados Unidos en la isla.

"Me negaban el pasaporte, me mandaron a estimular que había suspendido el pasaporte por el momento tengo el pasaporte denegado", declaró el exprisionero político, quien cumplió condena por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021.