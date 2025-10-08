NTN24
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Guerra en Gaza

Hamás afirma que "el optimismo" prevalece en las negociaciones con Israel sobre Gaza y añade que intercambió "listas de prisioneros para liberar"

octubre 8, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Guerra entre Hamás e Israel - AFP
Uno de los dirigentes del movimiento extremista palestino que participa en las conversaciones habló con la AFP e indicó que "los mediadores están haciendo grandes esfuerzos"

Tras cumplirse el segundo aniversario del ataque de Hamás contra Israel, el grupo terrorista aseguró que "el optimismo" prevalece en las negociaciones indirectas con el país hebrero para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.

En una entrevista con la agencia de noticias AFP, Taher al Nunu, uno de los dirigentes del movimiento extremista palestino que participa en las conversaciones, indicó que también intercambió con Israel "listas de prisioneros para liberar", esto en relación al canje de rehenes retenidos en Gaza por palestinos detenidos por las fuerzas israelíes.

"Los mediadores están haciendo grandes esfuerzos para levantar todos los obstáculos a la aplicación de las diferentes etapas del alto el fuego, y el optimismo prevalece entre todos los participantes", afirmó Al Nunu mediante una llamada telefónica.

Las negociaciones entre ambas partes se llevan a cabo en Sharm el Sheij (Egipto) tras dos años del inicio de la guerra que se desencadenó por el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Los diálogos tienen como base un plan de 20 puntos anunciado a finales de septiembre por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que prevé entre ellos un alto el fuego, la retirada gradual del ejército israelí de Gaza y el desarme de Hamás.

Se tiene previsto que para este miércoles 8 de octubre altos funcionarios estadounidenses, cataríes y turcos se unan a las negociaciones en Egipto.

Según la diplomacia de Catar, el primer ministro Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tiene previsto acudir por la mañana.

Por su parte, el jefe de la diplomacia egipcia, Badr Abdelatty, indicó que el enviado de Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente, Jared Kushner, participarán en los diálogos.

La delegación turca estaría encabezada por el jefe de los Servicios de Inteligencia, Ibrahim Kalin, según la agencia de noticias turca Anadolu.

Cabe mencionar que Catar, Egipto y Estados Unidos actúan como mediadores en la guerra, sin embargo, sus esfuerzos no han logrado hasta ahora alcanzar un alto el fuego duradero.

