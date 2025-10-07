NTN24
Martes, 07 de octubre de 2025
Martes, 07 de octubre de 2025
Aniversario ataque de Hamás a Israel

"No solo fue una masacre porque fue contra judíos sino por la forma en que la se llevó a cabo": Marcos Peckel analiza el ataque de Hamás contra Israel tras su segundo aniversario

octubre 7, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El programa La Noche de NTN24 dialogó con el director de la Confederación de Comunidades Judías en Colombia, Marcos Peckel, y con Jessica Ghitis, directora de difusión de Fuente Latina, sobre la masacre del 7 de octubre de 2023.

Se cumplen dos años del brutal ataque del grupo terrorista Hamás contra Israel, un violento hecho que marcó el 7 de octubre de 2023 como uno de los días más trágicos en la historia reciente del país hebreo.

El ataque, que culminó con la muerte de 1.200 personas y el secuestro de 251 individuos, desencadenó un duro conflicto en la Franja de Gaza contra el grupo extremista que gobierna el enclave palestino.

o

En entrevista con el programa La Noche de NTN24, el académico Marcos Peckel, director de la Confederación de Comunidades Judías en Colombia, se refirió al tráfico hecho y sus implicaciones actuales. Asimismo, Jessica Ghitis, directora de difusión de Fuente Latina, participó del espacio.

Pekel calificó el día como "sagrado" y señaló la necesidad de recordar y reflexionar sobre las atrocidades de Hamás.

"Es un día que debe ser realmente usado para la reflexión, un día para la conmemoración, de lo que fue una masacre brutal. No solo fue una masacre porque fue contra judíos sino por la forma en que la se llevó a cabo: entraron los terroristas y acribillaron a familias enteras en sus hogares, en sus camas violaron mujeres mataron bebés…", comentó.

El invitado argumentó que es inconcebible que Hamás permanezca en la Franja de Gaza cuando la guerra acabe debido a que ha expuesto a la población civil palestina: "Los palestinos son los que Hamás ha sacrificado en aras de implementar su misión genocida de acabar con el estado de Israel (...) Hamás puede seguir estando en Gaza", dijo.

Además, Peckel criticó las posturas del Gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha apoyado las manifestaciones propalestinas y ha roto relaciones diplomáticas con Israel.

o

"Me parece que no tiene presentación, me parece que realmente muestra una completa insensibilidad con las víctimas, una insensibilidad con la comunidad judía, una insensibilidad con el Estado de Israel con lo que tuvo que padecer este 7 de octubre de 2023", añadió.

Por su parte, Ghitis, quien es coproductora ejecutiva del documental Testigos del Terror, indicó que se está más cerca de que se "liberen a los rehenes y que se acabe la guerra".

"Estamos más cerca de lo que hemos estado en todo el año, tal vez desde el comienzo de la guerra, a que pase algo (...) Cómo se sigue adelante sin tener a las 48 personas de vuelta, queremos tener esperanza, pensar que ya estamos al final", comentó.

Temas relacionados:

Aniversario ataque de Hamás a Israel

Guerra

Medio Oriente

Israel

Gaza

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No solo fue una masacre porque fue contra judíos sino por la forma en que la se llevó a cabo": Marcos Peckel analiza el ataque de Hamás contra Israel tras su segundo aniversario

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Su propio entorno ha estado negociando a sus espaldas, sacrificando a Maduro": María Corina Machado sentencia que con presión de EE.UU. "Maduro va a salir del poder"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen busca mantener un canal de negociación bajo la condición de chantaje y extorsión”: exembajador venezolano sobre decisión de EE.UU. de cancelar acercamientos diplomáticos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Tras dos años de conflicto, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Departamento de Seguridad de EE. UU. denuncia que grupos criminales están ofreciendo recompensas para asesinar agentes migratorios

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué imagen ha dejado la guerra tras dos años del ataque de Hamás a Israel?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Fleur Hassan-Nahoum, ex vicealcaldesa de Jerusalén y el presidente de Colombia, Gustavo Petro | Foto: AFP
Gustavo Petro

“Me encantaría que entrara en Gaza para que se dé cuenta de quiénes son los enemigos”: ex vicealcaldesa de Jerusalén envía mensaje a Petro

Foto del grupo Hamas en Palestina - AFP
Hamás

Hamás califica ataque del 7 de octubre como "respuesta histórica" a la ocupación israelí de Gaza

Flotilla Global Sumud - AFP
ETA

Dos exintegrantes de ETA estaban entre los 50 españoles detenidos por Israel tras interceptación de la flotilla Global Sumud

Foto de referencia: AFP
Israel

Tras dos años de conflicto, ¿cómo ha cambiado Gaza y qué ha pasado con los rehenes israelíes?

Foto de referencia: AFP
Israel

Israel conmemora el segundo aniversario del ataque de Hamás en medio de la expectativa por los diálogos para terminar el conflicto

Más de Actualidad

Ver más
Foto de referencia
Régimen de Maduro

Honoris causa a la dictadura: Maduro se otorga “doctorado” mientras enciende la Navidad desde el Helicoide, símbolo de tortura

Gobernador Caldera
Temblor

La noche más larga para los zulianos: Daños a viviendas, cedió la cúpula de icónica iglesia y se activó el alerta máxima en el "muro de contención"

JotaPe Hernández, senador de Colombia / FOTO: Captura de pantalla
Cartel de Los Soles

"Queremos que Estados Unidos vea que el Congreso de Colombia está con su posición y no con la de Gustavo Petro": senador JotaPe Hernández

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Amistoso Sub-17 Colombia vs. Venezuela en Cúcuta/ Oswaldo Vizcarrondo - Fotos EFE
La Vinotinto

Así le fue a La Vinotinto de Vizcarrondo enfrentando a Colombia como preparación para el Mundial Sub-17

Karol G lanzó su tequila 200 Copas - Foto: AFP
Karol G

De la mano de una de las casas tequileras más importantes de México, Karol G hizo su tequila inspirado en uno de sus sencillos musicales

Juanes, cantante colombiano / FOTO: EFE
Juanes

La hermosa dedicatoria de Juanes a su mamá, Alicia Vásquez, quien falleció a los 95 años: “hay cosas en la vida de las que nunca hubiera querido escribir”

Claudia Sheinbaum y Mark Carney en conferencia conjunta - Fotos EFE
Tratado de Libre Comercio de América del Norte

⁠México y Canadá acuerdan fortalecer su tratado comercial antes de importante revisión con los Estados Unidos

Foto de referencia
Régimen de Maduro

Honoris causa a la dictadura: Maduro se otorga “doctorado” mientras enciende la Navidad desde el Helicoide, símbolo de tortura

Caída en el ciclismo / FOTO: EFE
Ciclismo

El impactante momento en que un PNB causa aparatoso accidente contra ciclistas de la 'Vuelta al Táchira'

La familia de Baduel denuncia forturas continuadas
Presos políticos en Venezuela

Tras 41 días de aislamiento: Baduel fue visitado por un familiar quien constató signos de tortura

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda