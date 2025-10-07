"No solo fue una masacre porque fue contra judíos sino por la forma en que la se llevó a cabo": Marcos Peckel analiza el ataque de Hamás contra Israel tras su segundo aniversario

Se cumplen dos años del brutal ataque del grupo terrorista Hamás contra Israel, un violento hecho que marcó el 7 de octubre de 2023 como uno de los días más trágicos en la historia reciente del país hebreo.

El ataque, que culminó con la muerte de 1.200 personas y el secuestro de 251 individuos, desencadenó un duro conflicto en la Franja de Gaza contra el grupo extremista que gobierna el enclave palestino.

En entrevista con el programa La Noche de NTN24, el académico Marcos Peckel, director de la Confederación de Comunidades Judías en Colombia, se refirió al tráfico hecho y sus implicaciones actuales. Asimismo, Jessica Ghitis, directora de difusión de Fuente Latina, participó del espacio.

Pekel calificó el día como "sagrado" y señaló la necesidad de recordar y reflexionar sobre las atrocidades de Hamás.

"Es un día que debe ser realmente usado para la reflexión, un día para la conmemoración, de lo que fue una masacre brutal. No solo fue una masacre porque fue contra judíos sino por la forma en que la se llevó a cabo: entraron los terroristas y acribillaron a familias enteras en sus hogares, en sus camas violaron mujeres mataron bebés…", comentó.

El invitado argumentó que es inconcebible que Hamás permanezca en la Franja de Gaza cuando la guerra acabe debido a que ha expuesto a la población civil palestina: "Los palestinos son los que Hamás ha sacrificado en aras de implementar su misión genocida de acabar con el estado de Israel (...) Hamás puede seguir estando en Gaza", dijo.

Además, Peckel criticó las posturas del Gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha apoyado las manifestaciones propalestinas y ha roto relaciones diplomáticas con Israel.

"Me parece que no tiene presentación, me parece que realmente muestra una completa insensibilidad con las víctimas, una insensibilidad con la comunidad judía, una insensibilidad con el Estado de Israel con lo que tuvo que padecer este 7 de octubre de 2023", añadió.

Por su parte, Ghitis, quien es coproductora ejecutiva del documental Testigos del Terror, indicó que se está más cerca de que se "liberen a los rehenes y que se acabe la guerra".

"Estamos más cerca de lo que hemos estado en todo el año, tal vez desde el comienzo de la guerra, a que pase algo (...) Cómo se sigue adelante sin tener a las 48 personas de vuelta, queremos tener esperanza, pensar que ya estamos al final", comentó.