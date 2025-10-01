Israel asegura que la misión de la flotilla Sumud tenía fines provocativos y estaba vinculada al grupo Hamás

Israel ha denunciado en repetidas oportunidades que la flotilla Sumud es una provocación y que está haciendo propaganda al grupo terrorista Hamás.

El gobernó israelí divulgó documentos de Hamas incautados en la franja de Gaza que demostrarían el involucramiento directo del grupo terrorista con la flotilla.

La flotilla Sumud estaría siendo liderada y financiada por Hamas, según el Ministerio de Exteriores de Israel. En un comunicado publicado por el Ministerio se muestran documentos y pruebas de la relación que tiene la flotilla con Hamas.

"La conferencia palestina para los palestinos en el extranjero fue establecida en 2018 y funciona como un organismo representativo de Hamás en el exterior, operando de hecho como embajadas de Hamás. La organización opera bajo pretexto de una cobertura civil y es responsable, en representación de Hamás, de movilizar acciones contra Israel, entre ellas, manifestaciones violentas, marchas contra Israel y flotillas de manifestación y provocación", reza el comunicado.

Además del comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores reveló también fotografías en las que se ve a miembros vinculados con Hamas compartiendo con la flotilla y después con personal directo del grupo terrorista.

"Zaher Birawi, que se desempeñó como jefe del sector de Hamás en la conferencia palestina para los palestinos en el extranjero del Reino Unido, es conocido como un líder de flotillas hacia la franja de gaza durante los últimos 15 años (...) La conferencia palestina para los palestinos en el extranjero está subordinada a Hamás y se desempeña como un ala del movimiento", prosiguió el escrito israelí.

En una flotilla de Sumud venían las dos mujeres colombianas que fueron detenidas por las fuerzas israelíes y que provocó una fuerte reacción del presidente Gustavo Petro, quien determinó expulsar de Colombia a la delegación diplomática israelí.