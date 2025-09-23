NTN24
Martes, 23 de septiembre de 2025
Venezuela

"Hay 34 colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela": analista sobre reciente informe de DDHH de la Misión de la ONU

septiembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El documento destaca la intensificación de una práctica alarmante: la detención de familiares de opositores como forma de represalia y presión.

La persecución política en Venezuela ha alcanzado nuevos niveles de preocupación, según revela el sexto informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU presentado esta semana.

El documento destaca la intensificación de una práctica alarmante: la detención de familiares de opositores como forma de represalia y presión. La Misión informó que está investigando al menos 7 casos.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado varios incidentes ocurridos solo en septiembre. El 3 de septiembre fue detenido Julio Velazco, padre de un dirigente opositor exiliado. El 6 de septiembre, cuatro miembros de la familia Guillén, incluyendo menores de edad, fueron encarcelados en Carabobo.

El activista Pedro Hernández fue detenido el 17 de septiembre junto a cuatro familiares en Yaracuy. El caso más reciente involucra a familiares del preso político Capitán Antonio Sequea. Otro caso destacado es el del primer teniente José Rodríguez Araña, quien denuncia que nueve familiares han sido encarcelados desde enero.

Activistas califican estas acciones como crímenes de lesa humanidad y resaltan la importancia de su documentación en informes internacionales. "Para los venezolanos constituye el mecanismo más importante de verdad establecido por estos organismos internacionales de protección", señaló un experto.

La presentación del informe generó fuertes reacciones de varios países. Perú expresó su "profunda preocupación por los alarmantes niveles de represión". Chile calificó las conclusiones como "alarmantes" y confirmó "una política estatal deliberada para silenciar y anular a la oposición".

Al respecto, María Alejandra Aristeguieta, internacionalista, habló en La Tarde de NTN24 sobre el reciente informe de DDHH de la Misión de la ONU en Venezuela.

“La amplitud de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela ha ido creciendo a través de todos estos años de informes. Ellos han visto cómo ha ido creciendo el nivel de daño y además lo tienen no solamente documentado, sino lo tienen evaluado como un patrón. El patrón de ejecuciones extrajudiciales, el patrón de torturas y el patrón de desapariciones forzadas”, afirmó.

De acuerdo con la analista, este informe tiene dos ejes importantes: Las detenciones arbitrarias porque se ha desatado desde las elecciones del 2024 y los extranjeros, aquellos nacionales de otros países que también han sido apresados, desaparecidos, detenidos arbitrariamente, y a los que no se les permite tener ni comunicación con sus consulados, ni comunicación con sus familiares.

“Hay 34 colombianos detenidos arbitrariamente en Venezuela”, indicó.

