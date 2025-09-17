Pese a las críticas de la oposición colombiana, la ONU destacó las sanciones de la JEP a los excabecillas de las Farc por los crímenes cometidos en medio del conflicto armado

El pasado martes 16 de septiembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó la primera sentencia contra excabecillas de las FARC por secuestros, imputación que se da después de casi nueve años de la firma del Acuerdo de Paz, el cual fue firmado en el año 2016 con el Gobierno de Colombia y este grupo al margen de la ley.

“La JEP emitió su primera sentencia restaurativa contra siete exintegrantes del último Secretariado de las extintas Farc-EP por la política de secuestros que extendieron por todo el país y que dejó al menos 21.396 hechos victimizantes”, sentenció el tribunal.

Frente a este suceso, se pronunció el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres; expresó que las sentencias a los secretariados de las Farc se deben cumplir a cabalidad y en favor de todos aquellos que se vieron afectados por la violencia que estos ejecutaron durante el conflicto armado.

“Las primeras sanciones por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz representan un paso clave para los mecanismos innovadores de justicia transicional contemplados en el Acuerdo, los cuales buscan promover la verdad, garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado en Colombia, así como brindar reparación a las víctimas”, expresó Guterres.

Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Volker Turk, calificó este veredicto como un “hito crucial”, en el cual se debe garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las “víctimas a la verdad y la justicia”.

Asimismo, Turk señaló que “Ahora le corresponde al Gobierno tomar medidas para que se den las condiciones administrativas, presupuestarias, legales y de seguridad necesarias para garantizar que las sanciones se apliquen de manera efectiva y que la rendición de cuentas esté plenamente integrada en el sistema”.

Recordemos que la condena de la JEP es a los siete miembros de la Secretaría de las FARC-EP: Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, quienes serán sometidos a ocho años de sanción, tiempo durante el cual deberán ejecutar proyectos restaurativos, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, desminado, apoyo en proyectos de memoria y recuperación ambiental.

Estas siete personas de la firma de paz en 2016 no habían respondido ante la justicia ordinaria, ni habían reconocido su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad en los cuales ellos tuvieron participación.