Preocupación en la Selección Colombia a pocos meses del Mundial: jugador titular se fracturó la clavícula

La Selección Colombia palpita el Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y por primera vez contará con la participación de 48 equipos. La Tricolor espera hacer historia en la cita orbital y busca superar la fase de cuartos de final, la máxima instancia alcanzada en Brasil 2014.

Néstor Lorenzo ha declarado que el objetivo es jugar los ocho partidos que necesita un equipo hasta llegar a la gran final.

En medio de la expectativa por el Mundial que arrancará el próximo 11 de junio, hay preocupación por la lesión de un jugador clave en el armado del entrenador argentino.

VEA TAMBIÉN En Colombia se podrá ver el trofeo de la Copa del Mundo: confirman fecha y lugar de su llegada al país o

Y es que en las últimas horas el Benfica de Portugal confirmó que el centrocampista Richard Ríos, titular en el equipo de Lorenzo, sufrió una grave lesión que lo alejará de las canchas por varias semanas.

El mediocampista de La Tricolor sufrió una dura lesión en el encuentro de la Copa de Portugal el pasado miércoles ante Porto.

Cuando transcurrían 44 minutos, el jugador antioqueño tuvo un duro choque con un rival que incluso derivó en su salida del terreno de juego.

En las últimas horas, el club portugués informó que el jugador colombiano sufrió una “luxación anterior traumática del hombro derecho”. No obstante, el club aclaró que el jugador cafetero no requerirá de intervención quirúrgica.

A su vez, se conoció que, de acuerdo con la lesión, Ríos estará por fuera de las canchas por tres o cuatro semanas. Por lo que regresará a los campos de juego a mediados de febrero, días antes de los encuentros amistosos de la Selección Colombia ante Croacia y Francia.

VEA TAMBIÉN Centrocampista de la selección Colombia dejaría la Premier League la próxima temporada o

El encuentro ante Croacia será el próximo 26 de marzo en Orlando, Florida, mientras el partido ante la selección gala se jugará tres días después, el 29 de marzo, en Landover, Maryland.