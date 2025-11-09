NTN24
Domingo, 09 de noviembre de 2025
Dua Lipa

Dua Lipa se robó las miradas en el superclásico del fútbol argentino que terminó con victoria para Boca Juniors

noviembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Dua Lipa estuvo en La Bombonera en Argentina / FOTO: AFP
El conjunto ‘xeneize’ se impuso 2-0 ante su archirrival y aseguró su cupo a la próxima Copa Libertadores.

Boca Juniors ganó 2-0 el Superclásico argentino a River Plate el domingo y se clasificó para la Copa Libertadores de América 2026.

En el estadio La Bombonera repleto con más de 50.000 seguidores, entre ellos la cantante pop inglesa Dua Lipa, Boca consiguió un triunfo rutilante sobre su archirrival, que quedó muy complicado en su objetivo de clasificar a la Libertadores del año próximo.

Ezequiel Zeballos a los 45+1 minutos y el uruguayo Miguel Merentiel a los 46 minutos anotaron los goles del Xeneize.

Una asistente de lujo tuvo este compromiso y fue el de la estrella del pop Dua Lipa, quien está de paso por Argentina donde ofreció dos conciertos en el estadio Monumental de River, y aprovechó su estadía para ver uno de los partidos más atractivos del mundo.

La artista británica estuvo en uno de los palcos de la Bombonera junto con su hermana y sus acompañantes y se tomó fotografías con las personas que la identificaron en los palcos vecinos; además, se le vio muy conectada con los cánticos de la afición boquense.

Boca le dio un fuerte golpe a River que arrastra una mala racha en las últimas cinco fechas en las que solo ganó un partido, ante Talleres y perdió los otros cuatro. Además, en la copa había sido eliminado por penaltis por Independiente Rivadia, que a la postre fue el campeón del torneo.

Con la victoria, Boca selló su boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 como escolta de Rosario Central en la tabla anual, más allá de que todavía tiene la posibilidad de ser campeón del Clausura, ya que también aseguró su lugar en octavos de final.

"Estamos felices por la victoria. Este equipo se merecía entrar en la Libertadores, y pudimos dar ese paso, también feliz por convertir un gol a River, que significa mucho para mi", destacó Merentiel, que llegó a las 48 dianas con la camiseta xeneize.

Como contrapartida, River sigue sin encontrar el rumbo, y retrocedió al sexto escalón en el Grupo B, aunque todavía cerca de clasificar a octavos de final.

Armani, el jugador más rescatable de River este domingo, consideró que "es un momento difícil, y nos hacemos responsables. Hay decisiones del técnico (Gallardo) y las aceptamos. No tenemos que buscar cosas que no existen".

 

