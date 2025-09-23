NTN24
Martes, 23 de septiembre de 2025
Migrantes

"Hay que atraparlos a todos": EE. UU. publica polémico video con temática de Pokémon celebrando operativos contra migrantes

septiembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto: Departamento de Seguridad Nacional (@DHSgov)
El video, que ha sido catalogado por muchos como "ofensivo", está cargado de simbolismo y el uso de la temática del anime no es meramente una casualidad.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó un controversial video con temática de Pokémon, la popular franquicia japonesa de videojuegos y anime.

Se trata de una publicación en redes sociales que incluye un video de un minuto compuesto de imágenes de arrestos y redadas contra migrantes irregulares en el país, operativos que aumentaron en los últimos meses por orden del presidente Trump.

o

Allí aparece Ash Ketchum, personaje principal de Pokémon, cuya misión es convertirse en entrenador atrapando a los "monstruos" del universo del anime con 'Pokébolas', un dispositivo esférico para capturarlos.

En el audiovisual también aparece una 'Pokébola' cerrándose justo cuando surgen imágenes de los uniformados del DHS capturando a migrantes.

Finalmente, la cartera del Gobierno Trump pone a varios de los detenidos en cartas de Pokémon, un producto coleccionable y competitivo popular entre los seguidores del anime en el que aparecen los personajes.

En lugar de los "monstruos" del anime, el DHS plasmó allí a algunos de los detenidos, pero en lugar de las populares habilidades del juego, señalan delitos como fraude, homicidio, tráfico humano y pedofilia.

o

Asimismo, en el video aparecen ciudadanos de México, El Salvador, Cuba, Irán, China y Guatemala.

En comentarios del video también surgió otra polémica publicación, un comentario del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el que aparece el popular Pikachu, personaje de Pokémon, al que llaman "nuevo recluta de la Patrulla Fronteriza".

