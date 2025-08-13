"Hoy llevo a mis hijas amadas, y a mi niño preciado, Alejandro, a enterrar a su papá": el duro mensaje de la esposa de Miguel Uribe el día de su funeral

María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, compartió un desgarrador mensaje en medio de la despedida que se le realiza al senador en el Congreso de la República de Colombia tras su fallecimiento el pasado lunes 11 de agosto.

“Hoy siento que mi alma se desgarra en mil pedazos. Hoy llevo a mis hijas amadas, y a mi niño preciado, Alejandro, a enterrar a su papá”, indicó.

La publicación estuvo acompañada de dos fotografías donde se ve al senador arrodillado mientras reza frente a la virgen.

Miles de personas se han acercado al Congreso de la República de Colombia, en Bogotá, para dedicarle el último adiós a Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial que murió el lunes tras un atentado que sufrió mientras realizaba un evento político al occidente de la capital colombiana el pasado 7 de junio.

Tras dos jornadas de homenajes en el Salón Elíptico del Congreso, este miércoles se llevará a cabo un homenaje privado por parte del Congreso y luego se oficiará la misa de exequias en la Catedral Primada de Colombia.

De acuerdo con la agenda oficial del Congreso de la República, a las 10:00 a.m. se realizará un acto solemne encabezado por la corporación legislativa.

Posteriormente, el féretro será trasladado a la Catedral Primada de Colombia para una ceremonia religiosa.

La Secretaría de Movilidad confirmó que el recorrido fúnebre partirá desde la Plaza de Bolívar y avanzará por la carrera séptima hasta empalmar con la calle 26.

En horas de la tarde, será trasladado al Cementerio Central donde el dirigente político recibirá sepultura.

El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay falleció pasado lunes 11 de agosto tras sufrir un atentado el pasado 7 de julio durante un mitin político en Bogotá.

El líder opositor llevaba a cabo un discurso ante sus seguidores en un parque público, cuando recibió varios disparos propinados por parte de un sicario menor de edad que se escabulló entre la multitud.

El bogotano pudo ser atendido de emergencia y fue llevado a un centro médico cercano, no obstante, fue trasladado horas más tarde a una clínica especializada.

Desde entonces, el aspirante a ocupar la Casa de Nariño permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe en la ciudad capitalina.

Una vez en el recinto médico, el legislador pasó varias semanas hospitalizado y fue sometido a múltiples cirugías.