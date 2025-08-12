La imagen de Miguel Uribe Londoño abrazado al ataúd de su hijo ilustra el momento más doloroso de cámara ardiente en honor a Miguel Uribe Turbay

A Miguel Uribe Londoño el crimen organizado le arrebató a dos de sus grandes amores: en 1991, a su esposa y madre de sus hijos, la abogada y periodista, Diana Turbay, y en 2025, a su hijo, el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

Tres décadas después se repite una estremecedora postal, la de Uribe Londoño llorando la pérdida de un ser querido por culpa de la incesante violencia.

En el Congreso de Colombia, bajo un absoluto silencio, las imágenes de Uribe Londoño tendido sobre el ataúd de su hijo han dado la vuelta al mundo.

El pasado lunes 11 de agosto se conoció el fallecimiento del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, quién sufrió un atentado el pasado 7 de julio durante un mitin político en Bogotá.

El líder opositor llevaba a cabo un discurso ante sus seguidores en un parque público, cuando recibió varios disparos propinados por parte de un sicario menor de edad que se escabulló entre la multitud.

El bogotano pudo ser atendido de emergencia y fue llevado a un centro médico cercano, no obstante, fue trasladado horas más tarde a una clínica especializada.

Desde entonces, el aspirante a ocupar la Casa de Nariño permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe en la ciudad capitalina.

Una vez en el recinto médico, el legislador pasó varias semanas hospitalizado y fue sometido a múltiples cirugías.

Por su parte, su madre, la periodista Diana Turbay, murió a causa de una herida de bala durante una operación de rescate fallida por parte de la policía el 25 de enero de 1991.

‘Los Extraditables’, grupo criminal liderado por el narcotraficante Pablo Escobar, contactaron a Turbay para pautar una supuesta entrevista con Gregorio Manual Pérez Martínez, alias ‘el Cura Martínez’, un sacerdote y guerrillero español líder del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Movilizada desde Bogotá hasta Medellín, y ya instalados en una finca, la persona que los custodiaba le informó a ella y a otros comunicadores que estaban secuestrados por ‘Los Extraditables’.

Tiempo después, se efectuó el rescate fallido. En medio de un tiroteo entre fuerzas de seguridad del Estado y guerrilleros, Turbay resultó gravemente herida.

Posteriormente, fue sacada del lugar en helicóptero y luego trasladada en ambulancia hasta el Hospital General de Medellín, pero no sobrevivió.

El proyectil le impactó en la espalda, afectando su hígado y riñón izquierdo, según reportes de prensa.

El padre de Diana Turbay era Julio Cesar Turbay Ayala, presidente de Colombia entre 1978 y 1982. Además, su mamá fue Nydia Quintero, una líder cívica que se dedicó a la filantropía.

Contrajo matrimonio en dos ocasiones. Primero se casó con Luis Francisco Hoyos, con quien tuvo a su primera hija María Carolina Hoyos. Años después se casó con Miguel Uribe Londoño, quien fue presidente de la Federación Nacional de Cacaoteros y con quien tuvo a Miguel Uribe Turbay.