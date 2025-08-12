NTN24
Martes, 12 de agosto de 2025
Martes, 12 de agosto de 2025
Miguel Uribe Turbay

La imagen de Miguel Uribe Londoño abrazado al ataúd de su hijo ilustra el momento más doloroso de cámara ardiente en honor a Miguel Uribe Turbay

agosto 12, 2025
Por: Nucho Martínez
Programa: El Informativo
Féretro donde reposan los restos del exsenador colombiano , Miguel Uribe Turbay - Foto: EFE
Féretro donde reposan los restos del exsenador colombiano , Miguel Uribe Turbay - Foto: EFE
El pasado lunes 11 de agosto se conoció el fallecimiento del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay.

A Miguel Uribe Londoño el crimen organizado le arrebató a dos de sus grandes amores: en 1991, a su esposa y madre de sus hijos, la abogada y periodista, Diana Turbay, y en 2025, a su hijo, el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

o

Tres décadas después se repite una estremecedora postal, la de Uribe Londoño llorando la pérdida de un ser querido por culpa de la incesante violencia.

En el Congreso de Colombia, bajo un absoluto silencio, las imágenes de Uribe Londoño tendido sobre el ataúd de su hijo han dado la vuelta al mundo.

El pasado lunes 11 de agosto se conoció el fallecimiento del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, quién sufrió un atentado el pasado 7 de julio durante un mitin político en Bogotá.

El líder opositor llevaba a cabo un discurso ante sus seguidores en un parque público, cuando recibió varios disparos propinados por parte de un sicario menor de edad que se escabulló entre la multitud.

El bogotano pudo ser atendido de emergencia y fue llevado a un centro médico cercano, no obstante, fue trasladado horas más tarde a una clínica especializada.

o

Desde entonces, el aspirante a ocupar la Casa de Nariño permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe en la ciudad capitalina.

Una vez en el recinto médico, el legislador pasó varias semanas hospitalizado y fue sometido a múltiples cirugías.

Por su parte, su madre, la periodista Diana Turbay, murió a causa de una herida de bala durante una operación de rescate fallida por parte de la policía el 25 de enero de 1991.

‘Los Extraditables’, grupo criminal liderado por el narcotraficante Pablo Escobar, contactaron a Turbay para pautar una supuesta entrevista con Gregorio Manual Pérez Martínez, alias ‘el Cura Martínez’, un sacerdote y guerrillero español líder del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Movilizada desde Bogotá hasta Medellín, y ya instalados en una finca, la persona que los custodiaba le informó a ella y a otros comunicadores que estaban secuestrados por ‘Los Extraditables’.

Tiempo después, se efectuó el rescate fallido. En medio de un tiroteo entre fuerzas de seguridad del Estado y guerrilleros, Turbay resultó gravemente herida.

o

Posteriormente, fue sacada del lugar en helicóptero y luego trasladada en ambulancia hasta el Hospital General de Medellín, pero no sobrevivió.

El proyectil le impactó en la espalda, afectando su hígado y riñón izquierdo, según reportes de prensa.

El padre de Diana Turbay era Julio Cesar Turbay Ayala, presidente de Colombia entre 1978 y 1982. Además, su mamá fue Nydia Quintero, una líder cívica que se dedicó a la filantropía.

Contrajo matrimonio en dos ocasiones. Primero se casó con Luis Francisco Hoyos, con quien tuvo a su primera hija María Carolina Hoyos. Años después se casó con Miguel Uribe Londoño, quien fue presidente de la Federación Nacional de Cacaoteros y con quien tuvo a Miguel Uribe Turbay.

Temas relacionados:

Miguel Uribe Turbay

Magnicidio

Muerte

Congreso

Imágenes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estaban buscando impedir que alguien como Miguel Uribe gobernara": exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una muestra más de cómo el presidente Petro trata de manipular las relaciones con EE. UU.": experto luego de que el mandatario afirmara que pensó en impedir ingreso de delegación norteamericana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

La imagen de Miguel Uribe Londoño abrazado al ataúd de su hijo ilustra el momento más doloroso de cámara ardiente en honor a Miguel Uribe Turbay

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Organización venezolana en Massachusetts demanda al gobierno de Estados Unidos por eliminación del parole otorgado a migrantes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Gustavo Petro y Miguel Uribe | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos": Petro se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano (EFE)
Miguel Uribe Turbay

Murió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe tras dos meses luchando por su vida

Más de Actualidad

Ver más
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. (AFP)
Israel

Israel bombardeó el cuartel general del Ejército de Siria en Damasco

Adelys Ferro (EFE)
Migración

"El debido proceso desapareció en los Estados Unidos": Adelys Ferro sobre deportaciones y detenciones masivas a migrantes

Gustavo Petro y Miguel Uribe | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos": Petro se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Shakira - Foto AFP
Shakira

Cámara voladora capta el momento del 'Waka Waka' de Shakira en su regreso a Latinoamérica con bombas de colores

María Antonieta de las Nieves, actriz mexicana, dando vida al papel de 'La Chilindrina' - Foto: EFE
Chespirito

Sorpresa y añoranza: la verdadera 'Chilindrina' aparece en la bioserie de 'Chespirito' con un papel que nadie hubiese imaginado

Radamel Falcao García, delantero de Millonarios - Foto EFE
Falcao

Radamel Falcao reveló que nunca hubo negociaciones para renovar con Millonarios

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. (AFP)
Israel

Israel bombardeó el cuartel general del Ejército de Siria en Damasco

Nelson Deossa presentado de manera oficial por el Betis de España - Foto: EFE
Fútbol

Con un divertido montaje en un concierto de Coldplay, el colombiano Nelson Deossa fue oficializado como nuevo refuerzo del Betis de España

Adelys Ferro (EFE)
Migración

"El debido proceso desapareció en los Estados Unidos": Adelys Ferro sobre deportaciones y detenciones masivas a migrantes

Gustavo Petro y Miguel Uribe | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos": Petro se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano