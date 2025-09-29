NTN24
Lunes, 29 de septiembre de 2025
María Corina Machado

Detienen a otro colaborador de Vente Venezuela en Trujillo mientras María Corina Machado pedía al papa que interceda por los presos políticos

septiembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado, líder de la oposición de Venezuela - Foto: EFE
Vente Venezuela contabiliza un total de 112 activistas, colaboradores y dirigentes detenidos por cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro.

La líder opositora, María Corina Machado pide "una canonización sin presos políticos", a propósito del acto solemne previsto para el próximo 19 de octubre en la que el Vaticano incluirá a los venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en la lista de santos de la iglesia católica.

Machado aprovecha la ocasión para pedir al papa León XIV interceder por la liberación de todos los presos políticos venezolanos.

"Hoy alzamos nuestra voz para pedir una canonización sin presos políticos. Le pedimos a su santidad, el papa León, y a toda la gente de bien alrededor del mundo que en este camino a la canonización de nuestros santos, la madre Carmen Rendiles y el Dr. José Gregorio Hernández, intercedan por cada uno de nuestros héroes secuestrados", expresó en la red social X.

Activistas de derechos humanos como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y familiares de los detenidos ya habían dirigido una carta abierta al Santo Padre, con la misma petición.

En las últimas semanas se han registrados más casos de detenciones y persecución política contra quienes adversan al régimen de Nicolás Maduro.

Este domingo, el partido de Machado, Vente Venezuela denunció el arresto de otro de sus integrantes. Se trata del coordinador electoral del estado Trujillo, Juan Enrique Pérez, quien permanece desaparecido desde horas de la noche del pasado 27 de septiembre.

La organización política detalló que funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), se lo llevaron a la fuerza, tras sacarlo de su lugar de resguardo en el estado Lara.

"Llegaron a su lugar de resguardo, en el estado Lara, y se lo llevaron a la fuerza, sin orden judicial, vulnerando sus derechos humanos".

Vente Venezuela contabiliza un total de 112 activistas, colaboradores y dirigentes detenidos por cuerpos de seguridad del régimen de Maduro.

