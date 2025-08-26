NTN24
Martes, 26 de agosto de 2025
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela pidió apoyo a la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que catalogó como "atentando contra la paz"

agosto 26, 2025
Por: Saúl Montes
Programa: El Informativo
El canciller del régimen, Yván Gil, confirmó que sostuvo una reunión con Gianluca Rampolla, coordinador residente de la ONU en Venezuela.

El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela pidió apoyo al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, tras el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, que catalogó como “atentando contra la paz”.

Así lo confirmó el canciller del régimen, Yván Gil, quien a través de un comunicado publicado en sus redes sociales confirmó que sostuvo una reunión con Gianluca Rampolla, coordinador residente de la ONU en Venezuela, para tratar “las amenazas que enfrenta la región por parte de EE. UU”.

o

“Solicitamos el apoyo del secretario general de la ONU, António Guterres, para restablecer la sensatez. En este sentido, compartimos nuestras preocupaciones ante el despliegue de unidades militares e incluso armas nucleares de EE.UU. en el Caribe, atentando contra la paz”, escribió Gil, asegurando que la reunión se realizó con el objetivo de “fortalecer la cooperación en un marco de respeto a la soberanía”.

En ese contexto, el canciller venezolano Yván Gil tachó de “falsas narrativas” los argumentos de Estados Unidos como “pretexto para justificar agresiones contra Venezuela”.

“Confirmamos que el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) ha ratificado a Venezuela como un territorio libre de cultivos ilícitos. Además, los esfuerzos del Gobierno Bolivariano han sido debidamente certificado por la UNDOC”, dijo.

o

El Gobierno de Estados Unidos, en cabeza del presidente Donald Trump, lanzó un importante despliegue militar en aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir organizaciones de narcotráfico en la región, incluido el denominado Cartel de los Soles cuya dirección es atribuida a Maduro.

La operación, que incluye el despliegue de buques de la Marina estadounidense cerca de las aguas territoriales de Venezuela, comenzó luego de la orden del presidente Trump de combatir los cárteles de la droga latinoamericanos con capacidades militares y después de que el Cartel de los Soles fuera declarado organización terrorista y la recompensa por la captura de Maduro fuera aumentada a 50 millones de dólares.

