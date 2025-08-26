Marco Rubio anunció creación de coalición internacional con países de Sudamérica para combatir el narcotráfico tras despliegue militar cerca de mar de Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este martes en medio de un pronunciamiento a la prensa, acompañado por el presidente Donald Trump, que se ha formado una coalición internacional integrada por varios países sudamericanos para enfrentar a las organizaciones del narcotráfico en el mar Caribe.

“Estamos logrando una cooperación internacional con Ecuador, Trinidad, Paraguay, Guyana y hoy Argentina. Todos uniéndose a nosotros tratando de apoyarnos en esto”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Rubio también consideró que “por primera vez en la era moderna, estamos verdaderamente a la ofensiva en contra de los carteles que envenenan” a las ciudades de Estados Unidos. “Vamos a detener la entrada de drogas y estamos teniendo incautaciones récord”, precisó.

El secretario se pronunció horas después de que Estados Unidos ordenara, el lunes en la noche, el envío de buques adicionales al sur del Caribe como parte de la iniciativa del presidente Donald Trump para abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, según informaron dos fuentes informadas sobre el despliegue a la agencia de noticias Reuters.

El USS Lake Erie, un crucero con misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, son los dos nuevos buques que se suman al despliegue militar.

Llegarán a la región a principios de la próxima semana, según las fuentes que hablaron con Reuters y que pidieron permanecer en el anonimato.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos iniciaron, en días pasados, un despliegue sin precedentes en aguas de América Latina y el Caribe, el cual tiene como objetivo combatir las organizaciones narcoterroristas de la región, entre ellas el Cartel de los Soles, presuntamente dirigido por el cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro.

El despliegue incluye tres poderosos buques de guerra norteamericanos. Se trata de las embarcaciones USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, que tienen una fuerte capacidad defensiva, tanto en defensa subterránea como aérea, y también con capacidad de ataque contra objetivos en superficie.

En total se espera que unos 4.000 marineros e infantes de marina se comprometan con las iniciativas de la administración Trump en la región sur del Caribe que también contaría con varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.

Cabe recordar que el pasado 25 de julio, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, confirmó que designó al Cartel de los Soles de Venezuela como organización terrorista.

Estados Unidos tras esta designación puso una recompensa de 50 millones de dólares por Maduro y ahora ordenó el despliegue de fuerzas navales y aéreas en el Caribe.