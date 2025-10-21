NTN24
Imponente y letal: Este es el buque de guerra más grande del planeta que lanza cazas de combate en mar abierto

octubre 21, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Buque de guerra | Foto: U.S. Navy
Buque de guerra | Foto: U.S. Navy
Actualmente, el buque realiza operaciones de vuelo nocturno en el mar Mediterráneo en curso con el grupo de ataque Carrier Strike Group 12.

El buque más poderoso de guerra fue construido como reemplazo de los antiguos portaaviones de la clase Nimitiz y diseñado con tecnología avanzada, única en su clase.

o

Nombrado como CVN-18, el portaviones USS Gerald R. Ford se comenzó a construir en el 2009; su construcción y entrega tuvo retrasos por muchos motivos, debido a que este buque incluyó un 50% de capacidad de generación eléctrica sin usar.

La introducción de tecnologías nuevas también influyó; este buque cuenta con un sistema electromagnético que le permite tener un 25% más de lanzamientos por día, reduciendo la capacidad de personal.

Cuenta con reactores nucleares A1B, importante para proporcionar más energía que los de la clase Nimitz.

Fue lanzado en el 2013 y en los últimos años ha estado navegando por aguas del mar Mediterráneo. Durante los últimos días se han llevado a cabo operaciones nocturnas donde los aviones del Escuadrón de Cazas de Ataque 31 despegaron y regresaron en la oscuridad, según el medio UK Defence Journal.

Estados Unidos actualmente lleva a cabo una misión con el buque USS Gerald R. Ford con presencia en Europa y África, cuyo objetivo ha sido “apoyar la eficacia, la letalidad y la preparación bélica de las Fuerzas Navales, y defender los intereses de EE.UU., sus aliados y sus socios en la región”, informa la Armada, según el medio británico.

Cabe recalcar que el buque Gerald R. Ford es único en su clase y desplaza aproximadamente 100.000 toneladas a plena carga y mide entre 332 y 334 metros de eslora, con manga de 78 metros en la cubierta de vuelo.

o

Además, soporta más de 75 aeronaves y lleva una combinación de misiles SeaSparrow Evolved RIM-162, misiles de fuselaje rodante RIM-116, sistemas de armas de corto alcance Phalanx y montajes de ametralladora Mk 38 para defensa a corta distancia.

Finalmente, el USS Gerald R. Ford ha sido el buque de guerra más costoso jamás construido, con un precio aproximado de $13,3 mil millones de dólares, sin incluir sus costos de investigación, que fueron alrededor de $4,7 mil millones de dólares.

