NTN24
Martes, 21 de octubre de 2025
Cometa

Un cometa es visible desde la Tierra en octubre: fechas, horarios y recomendaciones para observarlo desde Colombia y Venezuela

octubre 21, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Cometa Lemmon | Foto NASA
El cometa Lemmon estará en su mayor pico de observación el 21 de octubre.

El cometa Lemmon, conocido científicamente como C/2025 A6, es un cuerpo celeste descubierto por el Mount Lemmon Survey en imágenes obtenidas el 3 de enero de 2025.

Está compuesto por una mezcla de hielo, polvo y material orgánico, su existencia es importante para el mundo científico, ya que conserva información sobre las primeras etapas de la formación planetaria de hace más de 4.500 millones de años.

Según datos de National Geographic, el cuerpo celeste no volverá a acercarse a la Tierra hasta dentro de unos 1.350 años. “Originado en los confines del Sistema Solar, el cometa Lemmon describe una órbita extremadamente alargada que lo lleva más allá de Neptuno antes de regresar al Sol”, explica la revista.

Por su parte, el cometa Lemmon será visible entre el 18 de octubre y el 12 de noviembre de 2025; sin embargo, diferentes medios aseguran que su pico máximo de observación ocurrirá el 21 de octubre, ya que tendrá su mayor acercamiento a la Tierra, situándose a 90 millones de kilómetros de nuestro planeta.

Los consejos para tener el mejor punto de observación son:

  • Zonas rurales o espacios alejados de la contaminación lumínica.
  • Ubicarse en miradores, playas o parques ecológicos.

Su hora estimada de observación será entre las 18:30 y las 20:30 horas, justo cuando el cielo comience a oscurecerse y la luz solar no interfiera con su brillo.

Finalmente, los científicos recomiendan estar pendiente de los cielos antes de las 18:00 horas para permitir que la vista se adapte a la oscuridad y pueda tener mejor enfoque visual.

