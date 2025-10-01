NTN24
Miércoles, 01 de octubre de 2025
Miércoles, 01 de octubre de 2025
El Helicoide

Indignación por acto de inicio anticipado de la Navidad con fuegos artificiales desde El Helicoide, el mayor centro de torturas del régimen de Maduro

octubre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
El Helicoide | Foto x:@hcapriles
El Helicoide | Foto x:@hcapriles
Hace unas semanas Nicolás Maduro anunció que por decreto iba a dar inicio de la Navidad este 1 de octubre.

Este miércoles 1 de octubre por orden del líder del régimen venezolano Nicolás Maduro, el país sudamericano le dio la bienvenida a la navidad.

Uno de los lugares donde ya se brindó un recibimiento a la celebración que suele darse en diciembre en todo el mundo fue en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide.

Desde el mayor centro de torturas de América Latina, se encendió un “espectáculo navideño” con fuegos artificiales, todo esto mientras que cientos de presos políticos detenidos por el régimen venezolano siguen siendo aislados y torturados.

La indignación por la pronta celebración y por el espectáculo navideño brindado desde El Helicoide ya se ha expresado desde la comunidad opositora venezolana.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el dirigente político venezolano, Henrique Capriles Radonski, quien aseguró desde su cuenta de X que era un acto lamentable.

“Lamentable show de fuegos artificiales desde el Helicoide, el mismo lugar donde hay venezolanos INOCENTES injustamente encarcelados por pensar distinto. ¡Qué bárbaros, qué inhumanos!”, afirmó.

Capriles añadió que esto es “una burla a las familias que sufren día tras día, un insulto a los presos políticos, a todos los venezolanos y una demostración de cinismo absoluto”.

o

“Así como la alegría de la Navidad no se hace sentir por decreto, la paz de un país NO se puede cimentar en el dolor y las constantes violaciones a los DDHH. ¡BASTA YA! ¡Libertad para TODOS los presos políticos!”, puntualizó.

El abogado Andrés Villavicencio señaló que: “Así de macabra es la maldad infinita de la dictadura chavista. Es una urgencia moral ponerle fin a esto”.

Zair Mundaray, abogado penalista y Exdirector General de Actuación Procesal del Ministerio Público de Venezuela, explicó que esto hace parte de un esquema de tortura psicológica contra los presos políticos.

“Insólito, desde el centro de torturas de El Helicode, funcionarios de la red de extorsiones y violaciones de DDHH del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) y SEBIN, hacen un costoso espectáculo de fuegos artificiales por el falso inicio de la Navidad decretado por Nicolás Maduro el 01 de octubre”, dijo.

Mundaray agregó que “de algún modo, esto hace parte de los esquemas de tortura psicológica de los cientos de presos políticos que aún permanecen en ese oprobioso recinto”.

Hace unas semanas Nicolás Maduro anunció que por decreto iba a dar inicio de la Navidad este 1 de octubre, en momentos de tensión con Estados Unidos que desplegó buques de guerra en aguas del mar Caribe para ir contra el Cartel de los Soles.

Algo que suele hacer el líder del régimen venezolano en momentos de crisis.

Tal y como hizo en 2024, cuando adelantó las celebraciones en medio de una crisis desatada tras su reelección en julio de ese año, tachada de fraude por la oposición.

Al "decretar" la Navidad a comienzos de octubre, Maduro dice defender "el derecho a la felicidad" de los venezolanos, mientras cuestiona un despliegue militar que la administración del presidente estadounidense Donald Trump justifica como parte de una lucha antinarcóticos.

"Vamos a aplicar la fórmula de otros años que nos ha ido muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría, para la felicidad, (...) desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela".

Temas relacionados:

El Helicoide

Régimen de Maduro

Régimen venezolano

Navidad

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Dirigentes políticos de oposición denuncian amenazas y atentados en diferentes regiones de Colombia: "falta apoyo y respaldo del Gobierno"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cómo ha sido la respuesta de Colombia a la migración venezolana?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Crisis alimentaria en Venezuela: 70% de los hogares enfrentan dificultades para acceder a alimentos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cómo interpretar la escalada de declaraciones de Trump y Maduro en medio del despliegue en el Caribe?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Senadores demócratas piden ante la Corte Suprema mantener el TPS para venezolanos en Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan cerca está el fin del paro nacional en Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Actualidad

Ver más
Despliegue militar en Caracas - Juan Barreto , AFP
Despliegue militar

Tanques militares tomaron autopistas de Caracas en el último día del despliegue ordenado por Maduro

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

"Tenemos pruebas; todo lo que tienen que hacer es ver la carga que quedó esparcida por todo el océano": Trump tras hundir segunda narcolancha venezolana

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Donald Trump dijo que no ganar el premio Nobel de la Paz sería un “insulto” para Estados Unidos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Dos selecciones sudamericanas se juegan por el cupo a repechaje - Fotos: AFP
Eliminatorias Sudamericanas

Estos han sido los resultados de los partidos Bolivia vs Brasil, y Venezuela vs Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas

Shakira, cantante colombiana - Foto EFE
Shakira

"Que no colabore con ninguno porque todos son iguales": video de Shakira junto a Beéle genera controversia en redes sociales

Despliegue militar en Caracas - Juan Barreto , AFP
Despliegue militar

Tanques militares tomaron autopistas de Caracas en el último día del despliegue ordenado por Maduro

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

"Tenemos pruebas; todo lo que tienen que hacer es ver la carga que quedó esparcida por todo el océano": Trump tras hundir segunda narcolancha venezolana

Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich, en Champions League - Foto: EFE
Luis Díaz

"Éramos felices y no lo sabíamos": aficionados del Liverpool recuerdan a Luis Díaz tras dura derrota en Champions League ante Galatasaray

Potencial heredado | Foto Canva
Ponte al Día

Potencial heredado: cómo la relación con tus padres influye en tu misión de vida

Álvaro Uribe - EFE
Política

El expresidente Álvaro Uribe planea volver al Congreso de Colombia en 2026, según el director del partido Centro Democrático

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda