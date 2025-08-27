NTN24
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Visa

Habrá nuevas condiciones para las visas de estudiantes y medios de comunicación en EE. UU.: esto fue lo que propuso Trump

agosto 27, 2025
Por: Agencia Reuters
Administración de Donald Trump - Foto AFP
La administración Trump dijo en la regulación propuesta que el cambio era necesario para "monitorear y supervisar" mejor a los titulares de visas mientras estaban en Estados Unidos.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump trabaja en endurecer la duración de las visas para estudiantes, visitantes de intercambio cultural y miembros de los medios de comunicación, según una propuesta de regulación gubernamental emitida el miércoles.

El republicano, que inició una amplia ofensiva contra la inmigración tras asumir el cargo en enero, crearía con esta medida nuevos obstáculos para estudiantes internacionales, trabajadores de intercambio y periodistas extranjeros, quienes tendrían que solicitar una extensión de su estancia en Estados Unidos en lugar de mantener un estatus legal más flexible.

La regulación propuesta establecería un plazo fijo para las visas F para estudiantes internacionales, las visas J que permiten a los visitantes en programas de intercambio cultural trabajar en EE. UU., y las visas I para miembros de los medios de comunicación.

Dichos visados, cabe resaltar, están actualmente disponibles durante la duración del programa o del empleo en los Estados Unidos.

Según datos del gobierno estadounidense, en 2024 había alrededor de 1,6 millones de estudiantes internacionales con visa F y se otorgaron visas a unos 355.000 visitantes de intercambio y a 13.000 miembros de los medios de comunicación durante el año fiscal 2024, que comenzó el 1 de octubre de 2023.

La administración Trump dijo en la regulación propuesta que el cambio era necesario para "monitorear y supervisar" mejor a los titulares de visas mientras estaban en Estados Unidos.

Los funcionaros tendrán entonces 30 días para actuar sobre la medida, que se asemeja a una propuesta presentada en 2020 al final del primer mandato de Trump.

La asociación internacional de educadores (NAFSA por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro que representa a educadores internacionales en más de 4.300 instituciones de todo el mundo, se opuso a la propuesta de 2020 y exigió al gobierno de Trump que la desechara, pero fue hasta 2021 cuando la administración demócrata del expresidente Joe Biden la retiró.

En este nuevo mandato Trump ha aumentado el escrutinio de la inmigración legal, revocando visas de estudiantes, tarjetas verdes de estudiantes universitarios debido a sus opiniones ideológicas y despojando del estatus legal a cientos de miles de migrantes.

En un memorando del 22 de agosto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, sigla en inglés) dijo que reanudaría las visitas suspendidas durante mucho tiempo a los vecindarios de los solicitantes de ciudadanía para verificar lo que denominó residencia, carácter moral y compromiso con los ideales estadounidenses.

