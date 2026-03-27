Informe Nuclear Weapons Ban Monitor advierte aumento de armas nucleares en varios países

Los estados nucleares intensificaron su producción y despliegue de estas armas el año pasado, según informaron los observadores este jueves, calificándolo de "desarrollo preocupante" en un momento de conflictos armados cada vez más intensos.

Se trata de Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte, quienes han comenzado a aumentar sus arsenales o han anunciado planes para ello, según autores del informe anual Nuclear Weapons Ban Monitor.

"La era de la reducción nuclear ha terminado", dijo Hans Kristensen, director del Proyecto de Información Nuclear en la Federación de Científicos Americanos (FAS) y colaborador principal del informe.

El informe, publicado por el FAS y la Ayuda Popular Noruega (NPA), estimó que el número de armas nucleares disponibles rápidamente para su uso alcanzó las 9.745 el año pasado, un aumento de 141 ojivas respecto a 2024.

Eso equivale a 135.000 bombas del tamaño de Hiroshima, de las cuales solo una mató a 140.000 personas en 1945, según el Monitor.

Y el 40 por ciento de esas ojivas, o 4.012 de ellas, habían sido desplegadas en misiles balísticos en silos, lanzadores móviles, submarinos o bases de bombarderos el año pasado, según el informe, lo que supone un aumento de 108 desde 2024.

"El continuo aumento anual de ojivas desplegadas es un desarrollo preocupante", dijo Kristensen, advirtiendo que estaba "aumentando los riesgos de escalada rápida, errores de cálculo y uso accidental (…) Esto hace que el mundo sea más peligroso para todos nosotros".

El jefe de la NPA, Raymond Johansen, explicó en un comunicado: “Lo que estamos presenciando es más que una nueva carrera armamentística. Es una reversión de las restricciones arduamente ganadas sobre los peligros nucleares".

A finales de 2025, 99 países se habían adherido al Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares (TPNW), ya sea como partes o signatarios, que fue negociado en la ONU en 2017. Ninguno de los nueve países conocidos por poseer armas nucleares se ha unido al tratado. En cambio, están invirtiendo fuertemente en modernizar y ampliar sus arsenales.

"Todos los estados con armas nucleares, excepto que Israel ya está aumentando sus arsenales o ha anunciado recientemente planes para hacerlo", dijo Kristensen, denunciando también el mensaje cada vez más agresivo en torno a las armas.

"La postura nuclear está en piloto automático". Y 33 supuestos estados "paraguas" "apoyan y refuerzan activamente estas políticas". En total, 47 países se oponen activamente al TPNW, con tres cuartas partes de ellos en Europa, según el comunicado.

Pero "no hay refugio bajo un paraguas nuclear", dijo Melissa Parke, directora de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2017 por su labor en la defensa del tratado.