Domingo, 31 de agosto de 2025
Venezuela

Iniciativa ambiental: venezolano transforma chatarra en esculturas para combatir la contaminación

agosto 31, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Un técnico en refrigeración de Maracaibo reutiliza desechos metálicos para crear obras de arte, con el objetivo de limpiar su entorno y concienciar sobre el reciclaje.

Reciclar chatarra es, según expertos, uno de los procesos más accesibles dentro del mundo del reciclaje. Metales como el hierro y el acero pueden reutilizarse casi de forma indefinida, gracias a procedimientos simples como la separación con imanes.

Recientemente, se dio a conocer la historia de Yhorby Ventura, un técnico en refrigeración venezolano de 49 años, que ha encontrado en la chatarra una manera creativa de hacer arte y, al mismo tiempo, limpiar su comunidad.

Desde Maracaibo, ciudad situada al occidente de Venezuela, Ventura relata que desde pequeño se interesó por distintas disciplinas artísticas como el dibujo técnico, la serigrafía, el arte visual y el diseño gráfico. A pesar de no contar con un título universitario formal, su formación autodidacta le ha permitido desarrollar un estilo propio y único.

Entre sus esculturas más reconocidas se encuentran un “Minion” sosteniendo un aire acondicionado, una colorida guacamaya con las alas extendidas y una figura inspirada en los populares personajes de Transformers.

Su iniciativa nació como una respuesta al problema de contaminación en los riachuelos que desembocan en el Lago de Maracaibo el lago natural más grande de Suramérica, donde los vecinos solían lanzar basura.

“La parte de los materiales reciclados es para incentivar a otras personas a reutilizar lo que muchos consideran inservible”, explicó Ventura a la agencia EFE, haciendo énfasis en su deseo de generar conciencia ambiental.

Asimismo, asegura que su trabajo ha sido bien recibido y que ya contempla nuevos proyectos. Sin embargo, admite que su desarrollo depende en gran parte del apoyo económico y de la colaboración de comerciantes locales.

Esta propuesta no solo busca embellecer espacios urbanos con arte, sino también contribuir con la descontaminación del Lago de Maracaibo, gravemente afectado por las actividades petroleras y la acumulación de residuos tóxicos que amenazan la salud de sus habitantes.

El esfuerzo de Yhorby Ventura representa un paso importante hacia la recuperación ambiental de la región y demuestra cómo el arte puede ser una herramienta poderosa para el cambio social y ambiental.

