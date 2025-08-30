La canción venezolana que figura entre las mejores para escuchar en fecha especial según la revista Billboard

La edición en español de la revista Billboard incluyó en su lista de las mejores canciones de cumpleaños una selección que reúne géneros como pop, vallenato, mariachi y reguetón destacando aquellas melodías que han sido memorables a lo largo de la historia.

Entre ellas, destaca la canción del venezolano Emilio Teodoro Giannotti Arvelo, conocido artísticamente como Emilio Arvelo. Su tema “Ay, qué noche tan preciosa” fue originalmente escrito en 1929 por el cantautor Luis Alejandro Cruz, integrante del Cuarteto Los Naipes, y popularizado por Emilio en 1964.

Considerada un himno y una tradición en los hogares venezolanos, Billboard destaca que la letra incluye frases emblemáticas como: “Es la noche de tu día, todo lleno de alegría”, que se entonan antes del tradicional “Cumpleaños feliz”. Sin embargo, la mayoría del público venezolano reconoce esta canción simplemente como “Ay, qué noche tan preciosa”.

En una entrevista con BBC Mundo, el autor Luis Cruz confesó: “Llegó un momento en que entendí que esa canción ya no me pertenece. Esa canción es del país”.

La popularidad de esta melodía ha trascendido fronteras. En ciudades como Madrid, Miami y Santiago de Chile, es común escucharla. Un periodista venezolano radicado en Buenos Aires comentó para la BBC: “En algunos locales escucho a grupos de venezolanos cantar el ‘cumpleaños feliz’, y es curioso porque en Argentina no es una costumbre en las celebraciones”.

La canción “Ay, qué noche tan preciosa” aparece en la lista de las 30 mejores canciones de cumpleaños en español de Billboard, junto a clásicos como “Las mañanitas” interpretada por Alejandro Fernández, “Felicitación” de Julio Jaramillo y el vallenato “Tu cumpleaños” de Diomedes Díaz, conocido como “El Cacique de la Junta”.

Finalmente, aunque la popularidad de esta canción ha disminuido en los últimos años debido a la migración de familias venezolanas, en las calles de Venezuela aún resuena con fuerza, a través de la radio, televisión, bares y restaurantes, evocando noches llenas de nostalgia y recuerdos.