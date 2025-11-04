Rusia ratifica que está en contacto permanente con el régimen venezolano ante la tensión en el Caribe por el despliegue militar de Estados Unidos

Rusia se mantiene en contacto permanente con el régimen venezolano de Nicolás Maduro por la tensión en el Caribe, ratificó el martes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Tenemos constantes contactos de trabajo con Venezuela", aseveró Peskov a periodistas en una reunión informativa en respuesta a preguntas sobre si Moscú estaba ampliando la ayuda a Caracas, citó la agencia de noticias TASS.

TASS, cabe resaltar, aseguró que Peskov se había negado a dar más detalles sobre la naturaleza de los contactos y el domingo ya había notificado que el Kremlin admitió tener vínculos con sus "amigos" de Venezuela.

Peskov, citado por TASS, sostuvo además el pasado fin de semana que Rusia deseaba que la situación entre Venezuela y Estados Unidos se mantuviera en calma y que no estallaran nuevos conflictos en la región.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso denunció el fin de semana la "excesiva fuerza militar" de Estados Unidos en el mar Caribe y reafirmó su apoyo al régimen de Maduro.

La campaña estadounidense en el Caribe y el Pacífico oriental contra el tráfico ilegal de drogas, según Washington, ha alcanzado al menos a 14 barcos y ha causado la muerte de alrededor 61 personas.

Estados Unidos continúa incrementando su presencia militar en el Caribe en los últimos meses desde que inició en agosto el despliegue militar más grande en tres décadas, según han reportado los expertos.

La ofensiva pretende hacer frente a los carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles que Estados Unidos asegura es una organización terrorista encabezada por Maduro, por quien ofrece una recompensa de 50 millones de dólares y tramita en el Congreso un aumento de esta a los 100 millones.

En mayo, el mandatario ruso, Vladimir Putin, y Maduro firmaron en Moscú un acuerdo de asociación estratégica.

El nuevo anuncio de Rusia se da en un momento de crisis profunda entre Caracas y Washington, que advirtió el inicio de una segunda fase en el despliegue y está contemplando combatir el narcotráfico por tierra, luego de alcanzar un "dominio marítimo".

Los ataques en aguas del Caribe, entretanto, han sido calificados por la Organización de la Naciones Unidas (ONU) y otros actores internacionales como "ejecuciones extrajudiciales", mientras que los demócratas exigen que los presuntos narcotraficantes sean judicializados y no bombardeados directamente.

Algunos líderes a nivel mundial han reconocido la existencia como organización criminal del Cartel de los Soles liderado por Maduro y su ministro de Interior, Diosdado Cabello, mientras que otros, incluido el presidente colombiano Gustavo Petro, se niegan a adherirse a la designación de la administración Trump.