NTN24
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Jueves, 04 de septiembre de 2025
Interceptaciones ilegales

Interceptaron una lancha rápida en el mar Caribe que llevaba a bordo 448 kilogramos de cocaína

septiembre 4, 2025
Por: Saúl Montes
Interceptación lancha en el Caribe - Captura video de la Fuerza Aeroespacial Colombiana
Interceptación lancha en el Caribe - Captura video de la Fuerza Aeroespacial Colombiana
La interdicción marítima tuvo lugar en las costas del municipio de Baní, República Dominicana.

Una nueva operación contra el tráfico ilegal de drogas tuvo lugar en el mar Caribe, luego de que la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Fuerza Aérea de República Dominicana y la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Sur (JIATF) interceptaran una embarcación tipo ‘Go Fast’ (lancha rápida) que trasportaba drogas ilícitas.

La interdicción marítima tuvo lugar en las costas del municipio de Baní, República Dominicana, en el marco de la estrategia Zeus, y permitió el decomiso de 18 bolsas de narcóticos con un peso aproximado de 448 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

o

Según un comunicado de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la embarcación con dos motores fuera de borda y dos personas en su interior fueron detectadas inicialmente por una plataforma aérea del Comando Aéreo de Combate No. 3 que se desplegó para la detección, seguimiento e interceptación de la lancha.

“Posterior le entregó coordenadas del objetivo a una aeronave de la Fuerza Aérea de República Dominicana quienes guiaron a las unidades de superficie de la Armada de este país hacia la embarcación sospechosa”, precisaron las autoridades de Colombia.

Tras la operación, la Fuerza Aeroespacial Colombiana indicó que el cargamento de drogas fue puesto a disposición de “las autoridades competentes al igual que las dos personas detenidas a bordo de la embarcación ilegal”.

o

Este golpe contra las economías ilícitas, vinculadas a la delincuencia organizada transnacional, ocurre en momentos en los que el Gobierno de Estados Unidos anunció un ataque a una pequeña lancha rápida proveniente de Venezuela, afirmando que eran parte de la banda transnacional venezolana Tren de Aragua.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la muerte de los once ocupantes en el marco de su despliegue militar en aguas del Caribe, cerca a los límites de Venezuela, para combatir a los carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles atribuido al cabecilla del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

Temas relacionados:

Interceptaciones ilegales

Tráfico de drogas

Caribe

República Dominicana

Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Ha sido fructífera la cooperación entre México y EE. UU. como lo señaló el secretario Marco Rubio?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto regional tiene el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe para hacer frente al narcotráfico?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Bin Laden mató americanos; Maduro mata americanos; ambos son lo mismo": senador Rick Scott pide aumentar recompensa por Maduro a US$100 millones

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué se espera de la visita de Marco Rubio a Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE / Captura de video ataque estadounidense - Foto: Captura
Gustavo Petro

"¿Cuál es el acuerdo? Uno no defiende a un dictador de gratis": senadora cuestiona las posturas del presidente Petro frente al régimen de Venezuela en medio del despliegue militar de EE. UU.

Foto: Donald Trump - Truth Social
Gobierno de Estados Unidos

Este sería el armamento utilizado por Estados Unidos para destruir la narcolancha venezolana en el Caribe

Javier Milei/ Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner - Fotos EFE
Argentina

Diputada argentina del partido gobernante asegura que el "kirchnerismo está devastado y en las penumbras de su muerte" antes de una nueva jornada electoral

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos - Foto: AFP
Marco Rubio

"Puede pasar de nuevo, no van a seguir actuando con impunidad (...) la interdicción ya no funciona": Marco Rubio sobre el ataque de EE.UU. a bote con drogas procedente de Venezuela

Secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Estados Unidos

Secretario de Defensa de EE.UU. envió mensaje al régimen venezolano: “La única persona que debería de estar preocupada es Nicolás Maduro”

Más de Actualidad

Ver más
Bandera ELN/ Soldados colombianos durante desfiles del Día de la Independencia - Fotos AFP
Ejército de Colombia

Atentado del ELN deja un saldo de tres soldados muertos y tres heridos en municipio de Boyacá en Colombia

Fotografía de Miguel Uribe Turbay en el Congreso de Colombia - Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

Colombia le dará el último adiós a Miguel Uribe: estará dos días en cámara ardiente en el Congreso y sus restos serán llevados al Cementerio Central

Nemesio Camacho 'El Campín' - Foto EFE/ Nuevo estadio de Bogotá - Foto Alcaldía de Bogotá
Bogotá

Alcalde de Bogotá confirma capacidad que tendrá el nuevo estadio de la capital, será en una nueva ubicación y su construcción no detendría el fútbol del 'Campín'

Opinión

Ver más
Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Bandera ELN/ Soldados colombianos durante desfiles del Día de la Independencia - Fotos AFP
Ejército de Colombia

Atentado del ELN deja un saldo de tres soldados muertos y tres heridos en municipio de Boyacá en Colombia

Fotografía de Miguel Uribe Turbay en el Congreso de Colombia - Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

Colombia le dará el último adiós a Miguel Uribe: estará dos días en cámara ardiente en el Congreso y sus restos serán llevados al Cementerio Central

Nemesio Camacho 'El Campín' - Foto EFE/ Nuevo estadio de Bogotá - Foto Alcaldía de Bogotá
Bogotá

Alcalde de Bogotá confirma capacidad que tendrá el nuevo estadio de la capital, será en una nueva ubicación y su construcción no detendría el fútbol del 'Campín'

Noval Djokovic y Roger Federer | Foto: AFP
Tenis

Tras separación profesional con reconocida tenista recuerdan cuando exentrenador de Serena Williams desacreditó a Federer y Djokovic

Protestas en EE. UU. contra cárcel de Alligator Alcatraz - Foto: EFE
Política Migratoria

"En este inicio del gobierno de Estados Unidos se han cerrado las principales vías de acceso para solicitar asilo": representante de Médicos Sin Fronteras

Descubren una nueva luna en Urano - Foto NASA
Sistema Solar

Una nueva luna se suma al listado de satélites naturales que orbitan planetas en nuestro sistema solar

Donald Trump, presidente de EE.UU. / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
Donald Trump

Expertos analizan impacto en el régimen venezolano de despliegue de fuerzas aéreas y navales estadounidenses en el sur del mar Caribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano