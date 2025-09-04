Interceptaron una lancha rápida en el mar Caribe que llevaba a bordo 448 kilogramos de cocaína

Una nueva operación contra el tráfico ilegal de drogas tuvo lugar en el mar Caribe, luego de que la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Fuerza Aérea de República Dominicana y la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Sur (JIATF) interceptaran una embarcación tipo ‘Go Fast’ (lancha rápida) que trasportaba drogas ilícitas.

La interdicción marítima tuvo lugar en las costas del municipio de Baní, República Dominicana, en el marco de la estrategia Zeus, y permitió el decomiso de 18 bolsas de narcóticos con un peso aproximado de 448 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Según un comunicado de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la embarcación con dos motores fuera de borda y dos personas en su interior fueron detectadas inicialmente por una plataforma aérea del Comando Aéreo de Combate No. 3 que se desplegó para la detección, seguimiento e interceptación de la lancha.

“Posterior le entregó coordenadas del objetivo a una aeronave de la Fuerza Aérea de República Dominicana quienes guiaron a las unidades de superficie de la Armada de este país hacia la embarcación sospechosa”, precisaron las autoridades de Colombia.

Tras la operación, la Fuerza Aeroespacial Colombiana indicó que el cargamento de drogas fue puesto a disposición de “las autoridades competentes al igual que las dos personas detenidas a bordo de la embarcación ilegal”.

Este golpe contra las economías ilícitas, vinculadas a la delincuencia organizada transnacional, ocurre en momentos en los que el Gobierno de Estados Unidos anunció un ataque a una pequeña lancha rápida proveniente de Venezuela, afirmando que eran parte de la banda transnacional venezolana Tren de Aragua.

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la muerte de los once ocupantes en el marco de su despliegue militar en aguas del Caribe, cerca a los límites de Venezuela, para combatir a los carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles atribuido al cabecilla del régimen venezolano, Nicolás Maduro.