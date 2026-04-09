Irán descartó restringir su programa de enriquecimiento de uranio pese a las exigencias de Estados Unidos e Israel: "no son más que deseos que quedarán enterrados"

Este jueves el régimen de Irán descartó restringir su programa de enriquecimiento de uranio, una de las principales demandas de Estados Unidos e Israel.

Mohammad Eslami, jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán, afirmó durante una entrevista con la agencia Isna que la exigencia de Estados Unidos e Israel de que se restringa el programa de enriquecimiento de uranio es un deseo que "quedará" enterrado.

"Las reivindicaciones y exigencias de nuestros enemigos, que pretenden restringir el programa de enriquecimiento de Irán, no son más que deseos que quedarán enterrados", aseguró.

El martes, Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo de cese al fuego de dos semanas y el inicio de negociaciones para poner fin al conflicto que ha sacudido a Medio Oriente.

El primer encuentro está previsto esta misma semana en Pakistán, con la cuestión del enriquecimiento de uranio en Irán como uno de los principales puntos de fricción.

VEA TAMBIÉN "Delcy Rodríguez quiere hacerle creer a los venezolanos que nació el 3 de enero de 2026": Juan Pablo Guanipa sobre discurso de la encargada del régimen o

Sin embargo, Eslami señala que "todas las conspiraciones y acciones de nuestros enemigos, entre ellas esta brutal guerra, no han conducido a nada". Esto porque según él, la unión americana lo que busca por medio de las negociaciones es alcanzar los objetivos que "no ha logrado en la guerra".

Washington acusa a Teherán de estar cerca de poder fabricar un arma atómica, una afirmación no corroborada por la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

Los primeros ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní a finales de febrero se dieron en medio de las negociaciones en las que Washington le exigía a Teherán dejar el enriquecimiento de uranio y entregar sus reservas ya existentes.

No obstante, Irán ha negado querer fabricar una bomba atómica y asegura que su programa nuclear tiene fines netamente "civiles".

Un plan de 10 puntos propuesto por Teherán para poner fin a la guerra incluye que Estados Unidos acepte el enriquecimiento, una propuesta rechazada el miércoles por el presidente Trump.

El mandatario republicano propuso una solución para recuperar los más de 400 kilos de uranio altamente enriquecido de Irán, que estarían enterrados tras los bombardeos estadounidenses de junio de 2025.