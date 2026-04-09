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Jueves, 09 de abril de 2026
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Ataque al régimen de Irán

"Irán ha sufrido una derrota militar generacional": jefe del Comando Central entrega nuevo balance de la Operación Furia Épica tras acuerdo de alto el fuego

abril 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Brad Cooper, jefe del Comando Central - AFP
Brad Cooper, jefe del Comando Central - AFP
En un video publicado en la cuenta oficial del mando, el almirante Brad Cooper dijo que las fuerzas de Estados Unidos e Israel "en menos de 40 días, destruyeron el Ejército que Irán construyó durante más de 40 años".

Este jueves 9 de abril, el jefe del Comando Central de Estados Unidos, el almirante Brad Cooper, entregó un nuevo balance de la Operación Furia Épica contra el régimen de Irán tras el alto el fuego acordado recientemente.

En un video publicado en la cuenta oficial del mando, Cooper aseguró que, con la puesta en marcha de la operación, el régimen islámico en "Irán sufrió una derrota militar que perdurará por generaciones".

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"Nos propusimos desmantelar la capacidad del régimen iraní para proyectar poder más allá de sus propias fronteras, y claramente logramos esta tarea. Irán ha sufrido una derrota militar generacional. Estados Unidos e Israel destruyeron sistemáticamente la capacidad de Irán para llevar a cabo operaciones militares a gran escala durante años por venir", comentó.

Los ataques comenzaron el 28 de febrero de 2026 con la puesta en marcha de las operaciones Furia Épica y León Rugiente que Estados Unidos e Israel lanzaron cada uno, respectivamente.

En ese contexto, Cooper elogió la tarea de las fuerzas de ambos países que "en menos de 40 días, destruyeron el Ejército que Irán construyó durante más de 40 años".

Por otro lado, honró a los 13 "guerreros caídos que hicieron el sacrificio supremo durante la Operación Furia Épica".

"Nuestros hombres y mujeres en uniforme representan lo mejor de América. No podría estar más orgulloso ni más humilde de servir con ellos, y sé que el pueblo estadounidense comparte ese mismo orgullo. Así que, a nuestros guerreros, manténganse alerta y continúen cuidándose unos a otros", agregó.

Durante más de un mes, el conflicto mantuvo en alerta a países del Golfo, pero el martes 7 de abril el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un alto el fuego con el régimen de Irán por un periodo de dos semanas.

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Con el anuncio, el mandatario norteamericano suspendió de manera temporal un ataque destructivo, que tenía proyectado para el martes.

Según Trump, la decisión se produjo tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército, Asim Munir, quienes solicitaron detener una ofensiva militar prevista contra territorio iraní.

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