Irán lanza nuevos ataques y responde a las amenazas de Trump con una advertencia de represalias "devastadoras"

Irán lanzó el lunes nuevos ataques contra Israel y países del Golfo y advirtió de represalias "devastadoras" si el presidente estadounidense, Donald Trump, cumple su amenaza de destruir infraestructuras civiles.

Más de un mes después del inicio de la guerra de Oriente Medio, que ha causado miles de muertos y ha sacudido la economía mundial,

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Teherán volvió a lanzar misiles y drones contra Israel, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos este lunes, un mes después del inicio del conflicto en Medio Oriente.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron el lunes la muerte de su jefe de inteligencia en un bombardeo al amanecer.

"El general Majid Jademi (...) murió como mártir en el ataque terrorista criminal del enemigo estadounidense-sionista", afirmaron en su canal de Telegram.

Asimismo, en la capital iraní, una instalación de gas resultó dañada por un ataque, lo que privó de suministro a una parte de la ciudad, según la televisión estatal Irib.

Tras las amenazas del presidente Donald Trump de atacar infraestructuras civiles, el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadim, denunció posibles "crímenes de guerra".

Por su parte, el mando militar iraní advirtió en un comunicado que "si los ataques contra objetivos civiles continúan, las próximas fases de nuestras operaciones ofensivas y de represalia serán mucho más devastadoras y extensas".

El conflicto, desencadenado el 28 de febrero por un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, no muestra signos de desescalada, con ataques a diario y amenazas constantes de ambas partes.

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"Abran el jodido estrecho, locos bastardos, o vivirán en el infierno. ¡YA LO VERÁN!", escribió el domingo Trump en su plataforma Truth Social, fijando para el miércoles un nuevo ultimátum para que reabra el estrecho de Ormuz.

El estrecho crucial para el transporte de hidrocarburos y su cierre, desde que empezó la guerra, ha disparado el precio del petróleo y desestabiliza la economía mundial.

Sin embargo, la fuerza naval de los Guardianes de la Revolución afirmó el lunes que está preparando un "nuevo orden" en el Golfo y que las condiciones en el estrecho de Ormuz "nunca volverán a su anterior estatus, sobre todo para Estados Unidos e Israel".