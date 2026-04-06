NTN24
Lunes, 06 de abril de 2026
Lunes, 06 de abril de 2026
Ataque al régimen de Irán

Irán lanza nuevos ataques y responde a las amenazas de Trump con una advertencia de represalias "devastadoras"

abril 6, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Foto de referencia (AFP)
Foto de referencia (AFP)
Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron además la muerte de su jefe de inteligencia en un bombardeo al amanecer.

Irán lanzó el lunes nuevos ataques contra Israel y países del Golfo y advirtió de represalias "devastadoras" si el presidente estadounidense, Donald Trump, cumple su amenaza de destruir infraestructuras civiles.

Más de un mes después del inicio de la guerra de Oriente Medio, que ha causado miles de muertos y ha sacudido la economía mundial,

o

Teherán volvió a lanzar misiles y drones contra Israel, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos este lunes, un mes después del inicio del conflicto en Medio Oriente.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron el lunes la muerte de su jefe de inteligencia en un bombardeo al amanecer.

"El general Majid Jademi (...) murió como mártir en el ataque terrorista criminal del enemigo estadounidense-sionista", afirmaron en su canal de Telegram.

Asimismo, en la capital iraní, una instalación de gas resultó dañada por un ataque, lo que privó de suministro a una parte de la ciudad, según la televisión estatal Irib.

Tras las amenazas del presidente Donald Trump de atacar infraestructuras civiles, el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadim, denunció posibles "crímenes de guerra".

Por su parte, el mando militar iraní advirtió en un comunicado que "si los ataques contra objetivos civiles continúan, las próximas fases de nuestras operaciones ofensivas y de represalia serán mucho más devastadoras y extensas".

El conflicto, desencadenado el 28 de febrero por un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, no muestra signos de desescalada, con ataques a diario y amenazas constantes de ambas partes.

o

"Abran el jodido estrecho, locos bastardos, o vivirán en el infierno. ¡YA LO VERÁN!", escribió el domingo Trump en su plataforma Truth Social, fijando para el miércoles un nuevo ultimátum para que reabra el estrecho de Ormuz.

El estrecho crucial para el transporte de hidrocarburos y su cierre, desde que empezó la guerra, ha disparado el precio del petróleo y desestabiliza la economía mundial.

Sin embargo, la fuerza naval de los Guardianes de la Revolución afirmó el lunes que está preparando un "nuevo orden" en el Golfo y que las condiciones en el estrecho de Ormuz "nunca volverán a su anterior estatus, sobre todo para Estados Unidos e Israel".

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos ataca a Irán

Estados Unidos e Irán

Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

La dictadura cubana está contra las cuerdas pero la represión no para: "el pueblo está al límite, el régimen castiga incluso por postear en Facebook", denuncian activistas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La NASA entregó avances de la Misión Artemis II tras el quinto día de viaje hacia la órbita de la Luna

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Delcy quiere mantenerse en el poder y está tratando de ganar tiempo”: Juan Pablo Guanipa sobre la estrategia del chavismo cuando se cumplen 90 días de la captura de Maduro en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Va a regresar en las próximas semanas, una vez cumpla estas misiones que aún le quedan”: Pedro Urruchurtu sobre María Corina Machado

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Unión Europea aplaza norma clave contra la deforestación: impacto directo en exportaciones colombianas

Ver más

Videos

Ver más
Despegue de Artemis II (AFP)
Artemis II

¡Histórico, inicia riesgosa misión a la Luna! Así fue el despegue perfecto de Artemis II para el viaje tripulado más lejano en la historia

Despegue de Artemis II
Artemis II

Vivir y trabajar en el espacio: así es la colonia que EE. UU. quiere construir en el polo sur de la Luna

La bandera estadounidense ondea al viento mientras la estela del cohete Space Launch System (SLS) que transporta la cápsula Orion para la misión Artemis II cruza el cielo / Donald Trump, presidente de EE - Fotos: EFE
Donald Trump

Victorioso mensaje de Trump tras despegue de Artemis: "Estamos ganando en el espacio y en la Tierra"

Cohete Space Launch System (SLS) de la misión Artemis II de la NASA - Foto: EFE
Nasa

"Durante estas 24 horas los astronautas van a verificar los sistemas de supervivencia, de navegación y comunicación": experto sobre el lanzamiento del cohete Space Launch System que orbitará la Luna

Delcy Rodríguez (EFE)
Delcy Rodríguez

Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó las sanciones contra Delcy Rodríguez

Más de Actualidad

Ver más
Francis Donovan - Foto AFP
Jefe del Comando Sur

Jefe del Comando Sur responde a los legisladores si EE. UU. está preparando o no una invasión en Cuba

Avianca A320 | Foto: EFE
Avianca

Avianca interpondrá acciones legales contra un reconocido influencer por uso de un químico durante un vuelo hacia Madrid

Negocio en Cuba | Foto: AFP
Cuba

Régimen cubano anunció que ciudadanos en el exterior podrán hacer inversiones en la isla

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El desafío petrolero de Venezuela, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields China

Venganza de tiranía China contra Panamá es un mensaje de alerta para Brasil, Colombia y México

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Francis Donovan - Foto AFP
Jefe del Comando Sur

Jefe del Comando Sur responde a los legisladores si EE. UU. está preparando o no una invasión en Cuba

Lionel Messi se proclamó con el Inter Miami de la MLS 2025 - Foto: EFE
Lionel Messi

Así fue el gol número 900 de Messi quien compite con Cristiano Ronaldo por convertirse en el máximo goleador de la historia

Avianca A320 | Foto: EFE
Avianca

Avianca interpondrá acciones legales contra un reconocido influencer por uso de un químico durante un vuelo hacia Madrid

Negocio en Cuba | Foto: AFP
Cuba

Régimen cubano anunció que ciudadanos en el exterior podrán hacer inversiones en la isla

Régimen de Cuba comienza liberación de presos tras anuncio de indulto por Semana Santa
Cuba

Régimen de Cuba comienza liberación de presos tras anuncio de indulto por "Semana Santa"

Peloteros de la Selección de Venezuela y República Dominicana durante duelo en el Clásico Mundial 2026 - EFE
Clásico Mundial de Béisbol

Así quedó el duelo Venezuela vs. República Dominicana en el Clásico Mundial: la novena de Omar López tendrá un duro choque en cuartos de final

Miguel Díaz-Canel, jefe del régimen cubano - Foto: EFE
Régimen cubano

Según The New York Times, Estados Unidos busca que Díaz-Canel deje el poder en Cuba

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre