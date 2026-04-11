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Sábado, 11 de abril de 2026
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Irán

Irán y EE. UU. comienzan negociaciones de paz en Pakistán en medio de una marcada desconfianza mutua

abril 11, 2026
Por: Redacción NTN24
JD Vance y Shehbaz Sharif (AFP)
JD Vance y Shehbaz Sharif (AFP)
Por el lado de Estados Unidos, el vicepresidente JD Vance, se encuentra en Islamabad al frente de una delegación enviada por Trump.

Medios comunicación iraníes anunciaron este sábado el comienzo de las negociaciones en Pakistán para poner fin a la guerra entre Irán y Estados Unidos.

Según las agencias Fars y Tasnim, "se decidió iniciar las negociaciones" tras "los avances logrados durante conversaciones preliminares y la reducción de los ataques del régimen sionista en el sur de Beirut, en Líbano".

No obstante, no precisan la agenda ni el formato, es decir si son directas o indirectas.

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Las agencias iraníes Mehr e Isna también anunciaron el arranque del diálogo después de que la oficina del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmara que las conversaciones de paz habían "comenzado".

Por el lado de Estados Unidos, el vicepresidente JD Vance, se encuentra en Islamabad al frente de una delegación que incluye al enviado especial Steve Witkoff y a Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

La primera delegación que llegó a Pakistán fue la iraní, con más de 70 personas y encabezada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf.

Por su parte, primer ministro pakistaní, Shahbaz Sharif, cuyo país ejerce de mediador, recibió tanto a la delegación iraní como al vicepresidente Vance, y manifestó su intención de acompañar a las dos partes para "avanzar hacia una paz sostenible en la región".

Pese a la tregua anunciada el martes, la desconfianza es mutua tras seis semanas de contienda en las que Estados Unidos e Israel bombardearon cientos de objetivos en Irán y mataron entre otros a su líder supremo, Alí Jamenei, al tiempo que Teherán atacó en represalia al Estado hebreo y a las monarquías árabes del Golfo.

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