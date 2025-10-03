"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

El conflicto entre Israel y Hamas ha dado un giro inesperado tras la reciente declaración del grupo palestino en respuesta al plan de paz de 21 puntos propuesto por el expresidente estadounidense Donald Trump. En un sorpresivo desarrollo, Trump ha interpretado la respuesta de Hamas como una señal de disposición hacia una "paz duradera" en la región.

Trump expresó en sus redes sociales: "Basado en la declaración que Hamas acaba de emitir, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato los bombardeos en Gaza para que podamos sacar a los rehenes de forma segura y rápida." Esta declaración ha generado escepticismo entre expertos en la región.

Gabriel Ben-Tasgal, periodista especialista en Medio Oriente, advirtió en diálogo con La Tarde de NTN24 sobre la necesidad de ser cautelosos ante la respuesta de Hamas.

VEA TAMBIÉN Hamás dice que acepta liberar a todos los rehenes israelíes según el plan de Trump para Gaza o

“Hamás a decir verdad presenta en apariencia que aceptó el plan, pero lo aceptó relativamente”, indicó el analista.

“Sería muy sano ser escépticos hasta qué punto aceptó realmente el plan de paz o lo que quiere es colocar los 21 puntos como una base para poder negociar. Y la pregunta es si Donald Trump le va a permitir eso”, agregó.

"Yo creo que sería muy sano poner la declaración en duda y en perspectiva", resaltó el experto.

La propuesta de Trump incluye la entrega del poder en Gaza a un gobierno de tecnócratas palestinos. Sin embargo, Hamas ha expresado su deseo de formar parte de ese futuro gobierno, lo que podría complicar las negociaciones. Además, no han dejado claro su disposición a desarmarse completamente.

“Acá hay muchas cosas que no suenan como una rendición. Donald Trump lo que estaba exigiendo era una rendición de Hamas. Entre otras cosas, les decía, cedan el poder, cedan las armas, entreguen a los rehenes, vamos a reconstruir la franja de Gaza y se puede llegar a crear un estado palestino”, explicó.

“La respuesta de Hamas no es una rendición. Lo que dice es: ‘bueno, empecemos a negociar a partir de ahora porque nosotros también queremos formar parte de ese gobierno y además no es seguro que estemos dispuestos a desarmarnos'", añadió.

VEA TAMBIÉN Trump da a Hamás hasta el domingo por la tarde para que acepte el plan que busca el fin del conflicto en Gaza o

El futuro gobierno de Gaza es un punto crucial en estas negociaciones. El periodista señaló que si el gobierno es dirigido por Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Egipto, podría ser más estable. En cambio, si Hamas mantiene influencia indirecta, "vamos a tener violencia durante mucho tiempo", advirtió.

La reacción de Trump a la declaración de Hamas ha sido cuestionada por el mismo invitado, quien consideró que el expresidente muestra un exceso de confianza y un entendimiento limitado de la mentalidad de Hamas. "Donald Trump, por lo menos en este tuit, demuestra que conoce poco el Medio Oriente", afirmó.