Israel comparte impactantes fotos del cráter que abrieron misiles iraníes en la Ciudad Vieja de Jerusalén

Una explosión abrió este viernes un cráter en una ladera de la Ciudad Vieja de Jerusalén, cerca de la muralla y de los lugares sagrados, esparciendo escombros por una carretera.

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Poco después de una alerta de misiles iraníes, se oyeron dos explosiones en Jerusalén, seguidas de un fuerte impacto en el suelo.

En el interior de las murallas otomanas, el proyecto cayó en el barrio judío, a apenas unos cientos de metros de la Explanada de las Mezquitas y de la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar sagrado del islam, pero también del Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado donde los judíos están autorizados a rezar, y de la basílica del Santo Sepulcro.

En imágenes de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) se ve una como de los lugares históricamente emblemáticos quedaron afectados y con algunos escombros, a causa de los ataques del régimen de Irán.

"Las fuerzas del Comando del Frente Interno, que operan en todo Israel en las zonas afectadas por los misiles terroristas iraníes, han estado ocupadas en las últimas horas limpiando y reparando los daños en la Ciudad Vieja de Jerusalén, una ciudad que resultó dañada hoy por los disparos del régimen iraní", denunció el ejército.

Monte del Templo es el nombre que los judíos dan a la Explanada de las Mezquitas, construida sobre las ruinas del templo judío destruido en el siglo I.

"El régimen iraní demuestra una vez más que dispara de manera indiscriminada, ya sea sobre zonas civiles o sitios sagrados, con la intención de destruir el Estado de Israel", acusó el ejército.

El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, denunció en X "el 'regalo' iraní para el Eid al-Fitr: misiles sobre (la mezquita) Al Aqsa". Hace referencia a la fiesta del Fitr, que marca el fin del ramadán, celebrada este viernes.

"El ataque iraní contra los lugares sagrados de las tres religiones revela la locura del régimen iraní, que pretende ser religioso", señaló.