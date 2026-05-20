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Miércoles, 20 de mayo de 2026
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Copa Libertadores

"Es una vergüenza lo que hiciste": jugador campeón del mundo explotó de furia contra el árbitro venezolano Jesús Valenzuela en partido clave de Libertadores

mayo 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Leandro Paredes, futbolista argentino y Jesús Valenzuela, árbitro de fútbol - Fotos: EFE / X
Leandro Paredes, futbolista argentino y Jesús Valenzuela, árbitro de fútbol - Fotos: EFE / X
El capitán del conjunto 'xeneize' encaró al colegiado en el terreno de juego de La Bombonera.

El mediocampista argentino Leandro Paredes explotó de furia contra el árbitro venezolano Jesús Valenzuela tras el polémico empate 1-1 entre Boca Juniors y Cruzeiro por fase de grupos de Copa Libertadores.

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Al finalizar el encuentro, el capitán del conjunto 'xeneize' encaró al colegiado en el terreno de juego de La Bombonera y le reclamó fuertemente por las decisiones del VAR.

Puntualmente Paredes le reprochó al juez central que hubo una mano de un jugador de Cruzeiro dentro del area rival que no fue a ver en el VAR, situación que habría perjudicado al equipo que dirige Claudio Úbeda.

"¿De qué estás hablando?, ¿qué decís?... Tenés que ir a verla... Es una vergüenza lo que hiciste", fueron algunas de las palabras pronunciadas por Paredes.

Aunque Valenzuela intentó calmar a Pareder tocando su hombro, el centrocampista de Boca le subió el tono a la discusión.

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Boca Juniors y Cruzeiro empataron 1-1 en La Bombonera por la quinta fecha del Grupo D de la CONMEBOL Libertadores 2026.

El delantero uruguayo Miguel Merentiel abrió el marcador para Boca a los 15 minutos de la primera mitad.

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Sin embargo, el defensor brasileño de Cruzeiro, Fagner, anotó la igualdad definitiva a los 53 minutos del complemento.

A falta de un partido, Boca marcha segundo en el Grupo D de la Libertadores con 7 puntos. El líder del grupo es Cruzeiro que tiene 8 unidades.

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