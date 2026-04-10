Israel se niega a negociar un alto al fuego con Hezbolá durante el diálogo con el Líbano en Washington

Este viernes Israel ha dejado claro que dentro de las conversaciones que adelantarán la próxima semana en los Estados Unidos con la delegación del gobierno del Líbano, no está contemplado el alto al fuego con Hezbolá.

Así lo dio a conocer el embajador israelí en la nación norteamericana, Yechiel Leiter, quien es uno de los emisarios encargados de las negociaciones con la delegación libanesa en Washington.

Los embajadores de Israel y Líbano mantuvieron conversaciones este viernes para organizar las reuniones de la semana que viene en el Departamento de Estado, un espacio en el que Leiter dejó claro lo no negociable de su nación.

"Israel se negó a negociar un alto el fuego con la organización terrorista Hezbolá, que sigue atacando a Israel y es el principal obstáculo para la paz entre ambos países", expresó en un comunicado.

Cabe destacar que estas dos naciones nunca han tenido relaciones diplomáticas formales y el primer paso que darán será el inicio de “negociaciones de paz", según Leiter.

El ejército israelí lanzó ataques masivos y una invasión terrestre de Líbano tras atacar al régimen de Irán el pasado 28 de febrero, en respuesta al lanzamiento de cohetes contra Israel por parte de Hezbolá, un movimiento musulmán chiíta respaldado por los ayatolás.

Teniendo en cuenta el alto al fuego con Hezbolá, en ese sentido las conversaciones se centrarían en las medidas que Israel solicite al gobierno libanés, que durante años ha tenido dificultades para contener a Hezbolá, pero ha intensificado sus esfuerzos.

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No obstante, esta determinación va de la mano de la posición tomada por parte del gobierno israelí, la cual, tras el anuncio del alto al fuego entre los Estados Unidos y el régimen de Irán, previo a las conversaciones en la capital de Pakistán, no incluye el cese de ataques al Líbano.