NTN24
Viernes, 10 de abril de 2026
Viernes, 10 de abril de 2026
Israel

Israel se niega a negociar un alto al fuego con Hezbolá durante el diálogo con el Líbano en Washington

abril 10, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Yechiel Leiter, embajador israelí en los Estados Unidos - Foto. AFP
Yechiel Leiter, embajador israelí en los Estados Unidos - Foto. AFP
Los embajadores de Israel y Líbano mantuvieron conversaciones este viernes para organizar las reuniones de la semana que viene en Washington.

Este viernes Israel ha dejado claro que dentro de las conversaciones que adelantarán la próxima semana en los Estados Unidos con la delegación del gobierno del Líbano, no está contemplado el alto al fuego con Hezbolá.

o

Así lo dio a conocer el embajador israelí en la nación norteamericana, Yechiel Leiter, quien es uno de los emisarios encargados de las negociaciones con la delegación libanesa en Washington.

Los embajadores de Israel y Líbano mantuvieron conversaciones este viernes para organizar las reuniones de la semana que viene en el Departamento de Estado, un espacio en el que Leiter dejó claro lo no negociable de su nación.

"Israel se negó a negociar un alto el fuego con la organización terrorista Hezbolá, que sigue atacando a Israel y es el principal obstáculo para la paz entre ambos países", expresó en un comunicado.

Cabe destacar que estas dos naciones nunca han tenido relaciones diplomáticas formales y el primer paso que darán será el inicio de “negociaciones de paz", según Leiter.

El ejército israelí lanzó ataques masivos y una invasión terrestre de Líbano tras atacar al régimen de Irán el pasado 28 de febrero, en respuesta al lanzamiento de cohetes contra Israel por parte de Hezbolá, un movimiento musulmán chiíta respaldado por los ayatolás.

Teniendo en cuenta el alto al fuego con Hezbolá, en ese sentido las conversaciones se centrarían en las medidas que Israel solicite al gobierno libanés, que durante años ha tenido dificultades para contener a Hezbolá, pero ha intensificado sus esfuerzos.

o

No obstante, esta determinación va de la mano de la posición tomada por parte del gobierno israelí, la cual, tras el anuncio del alto al fuego entre los Estados Unidos y el régimen de Irán, previo a las conversaciones en la capital de Pakistán, no incluye el cese de ataques al Líbano.

Temas relacionados:

Israel

Líbano

Hezbolá

Negociaciones

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Personas, que con banderas y carteles querían avanzar, fueron empujados de una manera brutal": activista revela cómo se vivió jornada de protestas en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Denuncian en NTN24 que varios colombianos se encuentran heridos por torturas en cárcel Rodeo I de Venezuela: "Mi papá está secuestrado"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así fue el momento del rescate de los cuatro astronautas de la misión Artemis II en el océano Pacífico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Un fuerte movimiento puede cambiar la ruta de esta cápsula": PhD en Astrofísica Lauren Flor sobre el amerizaje de Orión

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“No existe un nivel seguro de exposición a la contaminación del aire”: experto de la OPS

Ver más

Videos

Ver más
Asisten a los tripulantes de la cápsula Orión de la misión Artemis II que amerizó con éxito en el océano Pacífico - Foto: NASA
Artemis II

Así fue el momento del rescate de los cuatro astronautas de la misión Artemis II en el océano Pacífico

Amerizaje de la Misión Artemis II de la NASA - Foto: EFE
Artemis II

Con amerizaje perfecto en el Pacífico concluye la misión Artemis II a la Luna: récords, descubrimientos y grandes imágenes

Familiares de presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Denuncian en NTN24 que varios colombianos se encuentran heridos por torturas en cárcel Rodeo I de Venezuela: "Mi papá está secuestrado"

Juan Pablo Guanipa, dirigente venezolano recpaturado por el régimen - Foto: EFE
Juan Pablo Guanipa

"Delcy Rodríguez es corresponsable y cómplice de todo lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 27 años": Juan Pablo Guanipa

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

María Corina Machado recibirá la Llave de Oro del ayuntamiento de Madrid en su visita a España

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Ataque al régimen de Irán

Trump lanza seria amenaza al régimen de Irán: "desatará el infierno" si no acepta un acuerdo para poner fin al conflicto

Foto de referencia: Canva
Régimen cubano

Preso político cubano abandonó su huelga de hambre de más de un mes contra el régimen tras sufrir un infarto

Protestas en Irán - EFE
Arrestos

Régimen de Irán sigue reprimiendo pese ataques: arrestó a alrededor de 460 personas por supuestamente promover actividades desestabilizadoras en línea

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Cómo y porqué se acabó en Venezuela la República?

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso militar de barco chino y el contrataque de Estados Unidos en Latinoamérica

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Ataque al régimen de Irán

Trump lanza seria amenaza al régimen de Irán: "desatará el infierno" si no acepta un acuerdo para poner fin al conflicto

Foto de referencia: Canva
Régimen cubano

Preso político cubano abandonó su huelga de hambre de más de un mes contra el régimen tras sufrir un infarto

Morat - Foto EFE
Morat

Orgullo colombiano en el Festival Coachella 2026: Morat ya tiene fechas y horas de las que serán dos presentaciones históricas

Protestas en Irán - EFE
Arrestos

Régimen de Irán sigue reprimiendo pese ataques: arrestó a alrededor de 460 personas por supuestamente promover actividades desestabilizadoras en línea

Diosdado Cabello, cómplice de la narcodictadura, solicitado por la justicia de EE.UU. - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

"Diosdado Cabello es el único responsable; esta es la democracia en un país bizarro": manifestante tras represión de protesta en Caracas

Astronautas de la Misión Artemis II - Créditos NASA
Nasa

Esta es la lista oficial de canciones con la que la NASA ha despertado a la misión Artemis II en su viaje a la Luna

Vladimir Padrino López/ Gustavo González López - Fotos AFP
Vladimir Padrino

"El crimen sigue mandando": Zair Mundaray describe quién es el sucesor de Vladimir Padrino López

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre