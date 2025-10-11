Israel traslada a presos palestinos para canje con rehenes de Hamás

Israel inició el traslado de presos palestinos a dos cárceles para intercambiarlos por los rehenes retenidos por el grupo terrorista Hamás, como parte del acuerdo de alto el fuego en Gaza, confirmó este sábado el servicio penitenciario israelí.

Miles de empleados, incluidos funcionarios carcelarios, "trabajaron durante toda la noche para implementar la decisión del gobierno: 'El marco para la liberación de todos los rehenes israelíes'", anunció el servicio penitenciario en un comunicado.

Según el acuerdo de alto al fuego, Israel debe excarcelar a 250 prisioneros palestinos, incluidos algunos que cumplen cadenas perpetuas por ataques mortales, y Hamás tiene hasta el lunes para liberar a los 48 rehenes israelíes que siguen en Gaza, algunos vivos y otros fallecidos en cautiverio.

Israel y Hamás llegaron el jueves a un acuerdo de primera fase que incluye un alto el fuego para liberar a los rehenes retenidos en Gaza a cambio de cientos de prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes.

El Gobierno de Israel aprobó la primera fase del acuerdo para el alto al fuego y la liberación de todos los rehenes retenidos en la Franja de Gaza, en medio de las negociaciones mediadas por Estados Unidos.

A través de un breve comunicado emitido por la Oficina del Primer Ministro, el Gobierno liderado por Benjamín Netanyahu indicó que se exige la liberación de todos los rehenes, "tanto los vivos como los fallecidos".

"El gobierno acaba de aprobar el marco para la liberación de todos los rehenes, tanto los vivos como los fallecidos", detalló el comunicado publicado el viernes temprano en Israel.

El jueves, el Gobierno israelí había asegurado que todas las partes firmaron la primera fase de un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza, y agregó que la liberación de los cautivos por parte de Hamas "pondría fin a esta guerra".

Las negociaciones en Egipto siguen a un plan de paz de 20 puntos para Gaza anunciado en septiembre por el presidente estadounidense Donald Trump, luego de más de dos años de guerra provocada por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

En ese entonces, el grupo extremista secuestró a 251 personas en Israel y las trasladó a Gaza. Al menos 47 siguen retenidas allí, incluidos 25 que han fallecido, según el Ejército.