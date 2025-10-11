NTN24
Sábado, 11 de octubre de 2025
Sábado, 11 de octubre de 2025
Acuerdo

Israel traslada a presos palestinos para canje con rehenes de Hamás

octubre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Familiares de rehenes israelíes en una marcha en Tel Aviv. (EFE)
Familiares de rehenes israelíes en una marcha en Tel Aviv. (EFE)
Israel y Hamás llegaron el jueves a un acuerdo de primera fase que incluye un alto el fuego para liberar a los rehenes retenidos en Gaza a cambio de cientos de prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes.

Israel inició el traslado de presos palestinos a dos cárceles para intercambiarlos por los rehenes retenidos por el grupo terrorista Hamás, como parte del acuerdo de alto el fuego en Gaza, confirmó este sábado el servicio penitenciario israelí.

Miles de empleados, incluidos funcionarios carcelarios, "trabajaron durante toda la noche para implementar la decisión del gobierno: 'El marco para la liberación de todos los rehenes israelíes'", anunció el servicio penitenciario en un comunicado.

Según el acuerdo de alto al fuego, Israel debe excarcelar a 250 prisioneros palestinos, incluidos algunos que cumplen cadenas perpetuas por ataques mortales, y Hamás tiene hasta el lunes para liberar a los 48 rehenes israelíes que siguen en Gaza, algunos vivos y otros fallecidos en cautiverio.

o

Israel y Hamás llegaron el jueves a un acuerdo de primera fase que incluye un alto el fuego para liberar a los rehenes retenidos en Gaza a cambio de cientos de prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes.

El Gobierno de Israel aprobó la primera fase del acuerdo para el alto al fuego y la liberación de todos los rehenes retenidos en la Franja de Gaza, en medio de las negociaciones mediadas por Estados Unidos.

A través de un breve comunicado emitido por la Oficina del Primer Ministro, el Gobierno liderado por Benjamín Netanyahu indicó que se exige la liberación de todos los rehenes, "tanto los vivos como los fallecidos".

"El gobierno acaba de aprobar el marco para la liberación de todos los rehenes, tanto los vivos como los fallecidos", detalló el comunicado publicado el viernes temprano en Israel.

o

El jueves, el Gobierno israelí había asegurado que todas las partes firmaron la primera fase de un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza, y agregó que la liberación de los cautivos por parte de Hamas "pondría fin a esta guerra".

Las negociaciones en Egipto siguen a un plan de paz de 20 puntos para Gaza anunciado en septiembre por el presidente estadounidense Donald Trump, luego de más de dos años de guerra provocada por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

En ese entonces, el grupo extremista secuestró a 251 personas en Israel y las trasladó a Gaza. Al menos 47 siguen retenidas allí, incluidos 25 que han fallecido, según el Ejército.

Temas relacionados:

Acuerdo

Rehenes

Paz

Gaza

Israel - Hamás

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué representa para la lucha por la democracia en Venezuela el Nobel de Paz a María Corina Machado?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Buscamos resguardar de una u otra forma la figura de María Corina Machado”: Carlos Escalante, uno de los postulantes de la líder opositora venezolana al Nobel de Paz

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Medellín, una historia de éxito, resiliencia y propósito que sirve de modelo para Latinoamérica": la capital de Antioquia fue protagonista en el foro 'Crimen Organizado y Democracia en Latinoamérica' en Washington

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

Israelíes felicitan a María Corina Machado por su Premio Nobel de Paz: “ha hecho cosas muy buenas para su país y el resto del mundo”

Felipe Calderón, expresidente de México - Foto: EFE
María Corina Machado

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

“Que esto se convierta en un mensaje para redoblar los esfuerzos, que Venezuela merece para recuperar su democracia”: Laura Chinchilla sobre Premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Magalli Meda, jefe de campaña de María Corina Machado y rescatada de la embajada de Argentina en Caracas - Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

"Este premio le da una fuerza increíble a la causa venezolana": Magalli Meda sobre el Premio Nobel a María Corina Machado

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz, y Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"No es un reconocimiento a su persona, sino a todos los venezolanos por su resistencia": Edmundo González sobre Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro vuelve a revivir la posibilidad de convocar a una Constituyente en Colombia - Foto: AFP
Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro vuelve a revivir la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia

Donald Trump - Gustavo Petro (AFP)
Gustavo Petro

"A mí no me amenace y aquí lo espero si quiere": Petro responde a Trump tras la descertificación

Ciudadanía estadounidense - Canva
ciudadanía

Estos son los cambios que se vienen en el examen cívico para obtener la ciudadanía en Estados Unidos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Danny Ocean

"Eres una bruja": Louis BPM responde a Danny Ocean por borrar una canción por razones políticas

Gustavo Petro vuelve a revivir la posibilidad de convocar a una Constituyente en Colombia - Foto: AFP
Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro vuelve a revivir la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia

Selección de Israel / FOTO: EFE
Israel

Instan a la FIFA y a la UEFA que expulse a Israel de todas las competencias de fútbol a nivel mundial debido al conflicto en Gaza

Donald Trump - Gustavo Petro (AFP)
Gustavo Petro

"A mí no me amenace y aquí lo espero si quiere": Petro responde a Trump tras la descertificación

Ciudadanía estadounidense - Canva
ciudadanía

Estos son los cambios que se vienen en el examen cívico para obtener la ciudadanía en Estados Unidos

Sergio Busquets y Lionel Messi - EFE
Deportes

"El 5 que lo cambió todo": los mensajes Messi y otras estrellas del fútbol a Sergio Busquets tras anunciar su retiro

Selección venezolana en Maturín - Foto EFE/ Bandera de México - Foto de referencia Canva
La Vinotinto

"A cumplir tu sueño de niño": padre de futbolista nacido en México celebró eufóricamente el llamado de su hijo a La Vinotinto

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda