Viernes, 10 de octubre de 2025
Migrantes

Trabajos en EE. UU. con visa H-2B: estos son los mejor pagados para personas sin estudios universitarios

octubre 10, 2025
Por: Laura Talero Rojas
La visa H-2B permite a personas de países elegibles trabajar legalmente en Estados Unidos en empleos temporales no agrícolas.

La visa H-2B se ha convertido en una de las opciones más atractivas para extranjeros que buscan trabajar de manera legal en Estados Unidos sin necesidad de contar con un título universitario.

Este programa está dirigido a no inmigrantes de países elegibles que deseen desempeñarse en empleos temporales no agrícolas, especialmente durante temporadas altas o en sectores con escasez de mano de obra.

De acuerdo con datos laborales citados por El Tiempo, varios de estos empleos ofrecen remuneraciones competitivas, dependiendo de la experiencia del trabajador y la época del año.

Entre los mejor pagados dentro del programa H-2B destacan los siguientes:

  • Operador de maquinaria pesada o de construcción: responsable de manejar excavadoras, niveladoras y cargadoras. Su salario oscila entre 25 y 40 dólares por hora.
  • Conductor de camión de carga: encargado de transportar mercancías en largas rutas; puede ganar entre 60.000 y 80.000 dólares al año.
  • Operador de maquinaria agrícola o inspector de obra: estos puestos requieren experiencia previa o tareas básicas de supervisión, con sueldos de 25 a 35 dólares por hora.
  • Electricista y plomero: ambas ocupaciones demandan licencia o aprendizaje profesional, y pagan en promedio 45 y 40 dólares por hora, respectivamente.
  • Pescador comercial o trabajador en criaderos marinos: su salario ronda los 30 dólares por hora durante las temporadas altas.
  • Empleado de planta procesadora de carne o aves: aunque las jornadas suelen ser extensas, las horas extra son remuneradas. El pago varía entre 18 y 28 dólares por hora.
  • Personal de limpieza: uno de los empleos con mayor número de solicitudes, con un pago promedio de 10,71 dólares por hora.
  • Mesero o camarero: con más de 100 solicitudes anuales, recibe alrededor de 11,20 dólares por hora, según datos de Mesa Law Firm.
Para aplicar a la visa H-2B, el proceso incluye varios pasos obligatorios:

  1. Obtener una certificación laboral emitida por el Departamento de Trabajo de EE. UU.
  2. Presentar el formulario I-129 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
  3. Recibir la aprobación del formulario I-129 y el formulario I-797.
  4. Solicitar la visa en el consulado estadounidense, realizar la entrevista consular y, finalmente, obtener la emisión de la visa H-2B.

Magalli Meda, jefe de campaña de María Corina Machado y rescatada de la embajada de Argentina en Caracas - Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

"Este premio le da una fuerza increíble a la causa venezolana": Magalli Meda sobre el Premio Nobel a María Corina Machado

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz, y Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"No es un reconocimiento a su persona, sino a todos los venezolanos por su resistencia": Edmundo González sobre Premio Nobel de Paz otorgado a María Corina Machado

María Corina Machado el día de la votación - AFP
Premio Nobel de la Paz

"Coraje civil" y los criterios que reunió María Corina Machado para ser galardonada con el Nobel de la Paz

Comité Noruego en llamada con María Corina Machado | Foto x: @NobelPrize - EFE
María Corina Machado

Con la voz cortada y a punto de llorar: así fue la emotiva llamada del Comité Noruego en la que María Corina Machado se enteró que fue galardonada con el Nobel de Paz 2025

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana - Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

Esta es la última entrevista que concedió a NTN24 María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025

Capitolio de Washington DC (AFP)
Palestina

Legisladores de EE. UU. respondieron al reconocimiento de un Estado palestino por parte de Australia, Canadá y Reino Unido: "sólo recompensa a los carniceros y violadores de Hamás”

Palacio de Miraflores/ Casa Blanca - Fotos EFE
Intervención en Venezuela

Unos 4000 millones de dólares incautados por EE. UU. a criminales ligados con Chávez y Maduro se podrían invertir en "reconstruir una Venezuela democrática"

Andrés Pastrana/ Donald Trump/ Gustavo Petro - Fotos EFE
Andrés Pastrana

"La estrategia es precisamente desmantelar a nuestras Fuerzas Armadas": expresidente Pastrana sobre presunto plan de Petro detrás de la descertificación de EE. UU. a Colombia en lucha antidrogas

