Trabajos en EE. UU. con visa H-2B: estos son los mejor pagados para personas sin estudios universitarios

La visa H-2B se ha convertido en una de las opciones más atractivas para extranjeros que buscan trabajar de manera legal en Estados Unidos sin necesidad de contar con un título universitario.

Este programa está dirigido a no inmigrantes de países elegibles que deseen desempeñarse en empleos temporales no agrícolas, especialmente durante temporadas altas o en sectores con escasez de mano de obra.

De acuerdo con datos laborales citados por El Tiempo, varios de estos empleos ofrecen remuneraciones competitivas, dependiendo de la experiencia del trabajador y la época del año.

Entre los mejor pagados dentro del programa H-2B destacan los siguientes:

Operador de maquinaria pesada o de construcción: responsable de manejar excavadoras, niveladoras y cargadoras. Su salario oscila entre 25 y 40 dólares por hora.

Conductor de camión de carga: encargado de transportar mercancías en largas rutas; puede ganar entre 60.000 y 80.000 dólares al año.

Operador de maquinaria agrícola o inspector de obra: estos puestos requieren experiencia previa o tareas básicas de supervisión, con sueldos de 25 a 35 dólares por hora.

Electricista y plomero: ambas ocupaciones demandan licencia o aprendizaje profesional, y pagan en promedio 45 y 40 dólares por hora, respectivamente.

Pescador comercial o trabajador en criaderos marinos: su salario ronda los 30 dólares por hora durante las temporadas altas.

Empleado de planta procesadora de carne o aves: aunque las jornadas suelen ser extensas, las horas extra son remuneradas. El pago varía entre 18 y 28 dólares por hora.

Personal de limpieza: uno de los empleos con mayor número de solicitudes, con un pago promedio de 10,71 dólares por hora.

Mesero o camarero: con más de 100 solicitudes anuales, recibe alrededor de 11,20 dólares por hora, según datos de Mesa Law Firm.

Para aplicar a la visa H-2B, el proceso incluye varios pasos obligatorios: