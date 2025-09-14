NTN24
Domingo, 14 de septiembre de 2025
Domingo, 14 de septiembre de 2025
Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro salió de la prisión domiciliaria, autorizado por la justicia, para un procedimiento médico

septiembre 14, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Jair Bolsonaro - AFP
Jair Bolsonaro - AFP
El expresidente de Brasil fue condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de estado en el país.

Autorizado por la justicia, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro abandonó este domingo la residencia donde cumple una orden de prisión domiciliar para realizarse un procedimiento médico, en su primera salida luego de ser condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de estado.

Bolsonaro, de 70 años, llegó al hospital DF Star de Brasilia sobre las 08H00 locales (11H00 GMT) escoltado por varios policías armados. No se dirigió a la prensa ni a decenas de simpatizantes que lo esperaban en el lugar con banderas de Brasil.

o

Allí le extraerán dos lesiones cutáneas, una de ellas descrita como una "neoplasia de comportamiento incierto o desconocido de la piel", según un informe médico. El procedimiento es ambulatorio y debe durar pocas horas.

Confinado en su residencia desde agosto y objeto de vigilancia las 24 horas por un "riesgo de fuga", el exmandatario (2019-2022) fue condenado esta semana por liderar un fallido plan para impedir la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lo derrotó en las elecciones de 2022.

Principal líder de la derecha y la ultraderecha en Brasil, Bolsonaro se dice víctima de "persecución" y su defensa ha anunciado que apelará el fallo de la corte suprema, incluso en instancias internacionales.

El supremo también le impuso al expresidente una prohibición de manifestarse en redes sociales por considerar que las ha usado para obstruir la justicia.

o

Además de las lesiones en su piel, Bolsonaro sufre crisis de hipo y vómitos relacionados con problemas en el aparato digestivo derivados de una puñalada sufrida en 2018, durante un acto de campaña.

En agosto fue autorizado a visitar el mismo centro médico para realizarse una serie de exámenes que revelaron que había padecido recientemente dos neumonías.

La corte debe estudiar los recursos que interponga su defensa antes de enviar a Bolsonaro a prisión. El exmandatario podría solicitar cumplir su pena en casa, alegando razones de salud.

Temas relacionados:

Jair Bolsonaro

Brasil

Salud

Justicia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No estaban en aguas venezolanas": coordinador regional de Vente Venezuela sobre supuesto 'asalto' de un buque estadounidense a un barco pesquero venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Nada de eso está sucediendo”: Primera ministra de Trinidad y Tobago sobre la supuesta alianza con EE. UU. para agredir a Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene el asesinato del activista de derecha e influencer Charlie Kirk en la política de Estados Unidos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Charlie Kirk, influencer conservador asesinado, junto a su esposa Erika Kirk
Charlie Kirk

“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Persecución del régimen a familias de opositores
Venezuela

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Excavadora cerca del lugar donde se derrumbó una mina ilegal de oro que dejó a siete mineros atrapados en Colombia | Foto: AFP
Mineros

Al menos siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

Más de Actualidad

Ver más
Presidente de Colombia Gustavo Petro-Foto: EFE
Gustavo Petro

Presidente Petro publicó la solicitud formal a Nicaragua para pedir en extradición a exfuncionario que recibió ayuda de la embajada de Colombia en Managua

Uniformados de la Guardia Nacional (AFP)
Washington

¿Ha dado resultados el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC?

Llegada de Estados Unidos a Puerto Rico en su intensión de atacar a grupos narcoterroristas / FOTO: Captura de video
Puerto Rico

Experto asegura que “Puerto Rico funcionará como un portaviones que no se hunde” para EE. UU. en su intensión de enfrentar grupos terroristas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Presidente de Colombia Gustavo Petro-Foto: EFE
Gustavo Petro

Presidente Petro publicó la solicitud formal a Nicaragua para pedir en extradición a exfuncionario que recibió ayuda de la embajada de Colombia en Managua

Argentina ante Venezuela - Foto: EFE
La Vinotinto

La pelea entre jugadores de Argentina y La Vinotinto que no se vio y terminó en un abrazo de Messi con delantero venezolano

Carlo Ancelotti junto a Dani Carvajal y Eduardo Camavinga | Foto: EFE
Carlo Ancelotti

El capitán del Real Madrid apuntó con todo contra Carlo Ancelotti y su salida del equipo: “necesitábamos todos de savia nueva”

Uniformados de la Guardia Nacional (AFP)
Washington

¿Ha dado resultados el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC?

Llegada de Estados Unidos a Puerto Rico en su intensión de atacar a grupos narcoterroristas / FOTO: Captura de video
Puerto Rico

Experto asegura que “Puerto Rico funcionará como un portaviones que no se hunde” para EE. UU. en su intensión de enfrentar grupos terroristas

La Vinotinto tras el juego de Eliminatorias ante Bolivia - Foto: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

Estos son los resultados que necesita la Vinotinto para clasificar directo al Mundial de 2026 o apoderarse de puesto del repechaje

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano junto a Alex Saab, colaborador del régimen venezolano - Foto de referencia: EFE
Álex Saab

Alex Saab, señalado de ser testaferro de Maduro, es grabado en el alistamiento militar que busca "defender la soberanía de Venezuela"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal