“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

Luego de que el juez Alexandre de Moraes anunciara la condena contra el exmandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, las reacciones no se hicieron esperar y decenas de simpatizantes salieron a las calles para hacer una vigilia de oración por el expresidente.

Para hablar sobre este tema, Marcel van Hattem, diputado federal del partido Novo de Brasil, conversó con La Tarde de NTN24.

Sobre la sentencia, el diputado afirmó que: “ya la esperábamos, porque como lo había dicho en la última vez que hablamos, se podía esperar de todo menos justicia”.

Y sentenció que: “Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”, además agregó que “lo quieren poner en la cárcel para que no tenga participación en la vida política de Brasil”.

El invitado también destacó “hay un componente histórico muy grande, porque se está juzgando a un expresidente de la República”.

“La diferencia con Lula es que en ese caso de Bolsonaro se juzgó en la Suprema Corte, Lula tuvo su juicio en los tribunales locales, después regionales para al fina ser juzgado en la Suprema Corte. Entonces hay una serie de motivos para que sea considerado un juicio histórico”, puntualizó.

Y agregó que “vivimos en una dictadura en la que el poder judicial actúa en conjunto con el poder político de Lula”.