Marco Rubio advirtió que EE. UU. responderá a condena de Jair Bolsonaro y Gobierno de Brasil asegura que no se dejará intimidar

Estados Unidos reaccionó este jueves a la condena contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por planear un golpe de Estado en contra de su sucesor Luiz Inácio Lula da Silva en enero de 2023.

Lo hizo en cabeza del secretario de Estado, Marco Rubio, quien criticó duramente el fallo del Tribunal Supremo de Brasil contra el expresidente Jair Bolsonaro este jueves y advirtió que Washington "responderá en consecuencia" a su condena por intento de golpe de Estado.

"La Corte Suprema de Brasil ha dictaminado injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro", publicó Rubio en X, y añadió que Estados Unidos, que ya ha impuesto altos aranceles a la mayor economía latinoamericana a raíz del juicio, "responderá en consecuencia a esta caza de brujas".

VEA TAMBIÉN Tribunal Supremo de Brasil condena al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por supuesto intento de golpe de Estado o

"Es muy sorprendente que esto pueda suceder. Realmente se parece a lo que intentaron hacer conmigo", había reaccionado previamente el presidente Donald Trump durante un intercambio con la prensa, en referencia a sus propios problemas judiciales pasados. "Lo conocí como presidente de Brasil. Era un buen hombre", agregó Trump.

Por su parte, el gobierno brasileño rechazó este jueves las "amenazas" proferidas por el secretario de Estado y señaló que no se dejará intimidar.

"Amenazas como la lanzada hoy por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio (...) no intimidarán a nuestra democracia", señaló en X la cancillería brasileña.

VEA TAMBIÉN Tribunal Supremo de Brasil logra los tres votos mínimos necesarios para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por supuesto intento de golpe de Estado o

Cabe resaltar que el gobierno de Donald Trump ha apoyado abiertamente a Bolsonaro durante el juicio por intento de golpe de Estado. En agosto, impuso aranceles de 50% a algunos productos brasileños.