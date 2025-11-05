NTN24
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Miércoles, 05 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

El país sudamericano en el que EE. UU. quiere instalar oficinas "estratégicas" de Seguridad Nacional en medio de despliegue militar en el Caribe

noviembre 5, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Donald Trump - Foto AFP/ Banderas de Ecuador, Venezuela y Colombia - Fotos Canva
Donald Trump - Foto AFP/ Banderas de Ecuador, Venezuela y Colombia - Fotos Canva
Para llevar adelante dicha iniciativa, los ciudadanos de ese territorio deberán votar para aprobar una instalación como tal, prohibida en la Constitución desde 2008.

Estados Unidos está interesado en montar oficinas de su departamento de Seguridad Nacional en instalaciones "estratégicas" de un país sudamericano.

La nueva iniciativa del Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump se da en medio de un despliegue militar ordenado hace más de dos meses en el Caribe y el Pacífico Oriental donde, además de hacer presencia con varios elementos militares, ha abatido a varios presuntos narcotraficantes con el bombardeo a alrededor de unas 15 embarcaciones.

o

Para seguir adelante con esa misión, con la que Washington busca hacer frente a los carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles, que asegura es una organización terrorista encabezada por la cabeza del régimen venezolano, Nicolás Maduro, decidió ahora tramitar la instalación de oficinas en un territorio aledaño.

Se trata de Ecuador, en donde, para que Estados Unidos pueda llevar adelante dicha iniciativa, los ecuatorianos deberán primero aprobar, en un referendo convocado para el 16 de noviembre, si permiten la instalación de bases extranjeras en su territorio, algo que está prohibido en la Constitución desde 2008.

La secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitará Ecuador este miércoles y jueves para dialogar con el presidente Daniel Noboa, con quien se reunió en julio en Quito. Ambos recorrerán los balnearios de Manta y Salinas, ubicados al suroeste y donde ya hay bases militares ecuatorianas.

o

Noem conocerá "instalaciones estratégicas" para "potenciales bases" del departamento de Seguridad Nacional, dijo la portavoz presidencial Carolina Jaramillo en rueda de prensa en Quito.

Ese departamento del Gobierno estadounidense protege al país de posibles amenazas y sus funciones abarcan, entre tanto, la prevención del terrorismo, el control fronterizo y la gestión migratoria.

En esas bases operarán "agencias de seguridad y defensa" de Estados Unidos y fuerzas policiales y militares de Ecuador a cargo de la lucha contra el crimen organizado, añadió la vocera.

El presidente Noboa, aliado del Gobierno republicano de Trump en la región, anunció el viernes que ambos países descartaron la idea de instalar una base militar estadounidense en islas Galápagos como parte de una ofensiva contra el narcotráfico en el Pacífico.

Manta acogió durante una década aviones estadounidenses para vuelos antidrogas hasta 2009, mientras que Salinas fue, junto a Baltra, parte de la estrategia militar de Washington en la Segunda Guerra Mundial. En ambos balnearios hay todavía instalaciones de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

Noboa también dejó saber a la opinión pública que Ecuador ha dialogado con Brasil para crear una Policía amazónica para combatir el crimen organizado en esa región.

En Ecuador, cabe resaltar, operan una veintena de organizaciones narcotraficantes locales con nexos con carteles internacionales, de acuerdo con varias investigaciones.

o

Debido a la guerra por el poder entre las mafias, Ecuador es una de las naciones más violentas de Latinoamérica. En los últimos seis años los homicidios se dispararon más del 600%.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Ecuador

Gobierno de Donald Trump

Lucha contra las drogas

Daniel Noboa

Kristi Noem

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Todas las opciones del presidente Trump están ahora en la costa de Venezuela": exembajador de EE. UU. en Caracas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Esto es una pelea de burro con tigre; no es traición implorar la ayuda de cualquier tipo": Yon Goicoechea a quien el régimen le quiere quitar la nacionalidad venezolana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Maduro comenzó esta guerra y el presidente Trump la está terminando": María Corina Machado durante su participación en el America Business Forum

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El poderoso portaaviones USS Gerald Ford está oficialmente en el Atlántico y avanza para unirse al despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué son claves las primeras elecciones locales y estatales bajo el segundo mandato de Donald Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 7 muertos: "se espera que esa cifra aumente"

Más de Actualidad

Ver más
B King y Regio Clown artistas colombianos hallados sin vida en México - Fotos: Instagram
Desaparecidos

Detienen en México a presunto autor intelectual del asesinato de los cantantes B King y Regio Clown

Papa y Monseñor Biord
José Gregorio Hernández

Monseñor Biord regaló estatuas de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles al papa León XIV

Pacho Santos y Gustavo Petro - EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

"Las medias tintas se acabaron, si tienes relaciones con los narcos eres un narco": Francisco Santos sobre acusaciones de Trump contra Petro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
B King y Regio Clown artistas colombianos hallados sin vida en México - Fotos: Instagram
Desaparecidos

Detienen en México a presunto autor intelectual del asesinato de los cantantes B King y Regio Clown

Jennifer Lopez | Foto: EFE
Jennifer López

El polémico dardo que lanzó Jennifer Lopez sobre sus relaciones pasadas: “no son capaces de amar”

Papa y Monseñor Biord
José Gregorio Hernández

Monseñor Biord regaló estatuas de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles al papa León XIV

Pacho Santos y Gustavo Petro - EFE
Crisis EE. UU. - Colombia

"Las medias tintas se acabaron, si tienes relaciones con los narcos eres un narco": Francisco Santos sobre acusaciones de Trump contra Petro

Suecia hace cuentas para clasificar a la Copa del Mundo de 2026 - Foto: EFE
Suecia

Suecia hace cuentas para clasificar a la Copa del Mundo de 2026 tras la pésima eliminatoria que hizo; es último de su grupo

3l/ATLAS con emisiones de hidroxilo | Foto Canva
Nasa

La NASA detecta agua en el vacío del espacio: el cometa 3I/ATLAS cambia lo que se sabía sobre los cometas

Shakira, artista colombiana / FOTO: EFE
Shakira

El famoso cantante que se mezcló con el público del concierto de Shakira y mostró sus dotes como bailarín

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda