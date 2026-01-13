NTN24
Martes, 13 de enero de 2026
Presos políticos

Jorge Rodríguez asegura que 400 presos políticos han sido excarcelados "a la fecha", cifra muy lejana a lo confirmado por organizaciones como Foro Penal

enero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: AFP
En una discusión con un diputado, el hermano de Delcy Rodríguez, quien tomó el puesto de Maduro en el régimen, arremetió contra Foro Penal con graves acusaciones sin pruebas:

En las últimas horas, Alfredo Romero, director presidente de la ONG Foro Penal, cuestionó la cifra de 116 excarcelaciones de presos políticos que fue entregada por el régimen venezolano en las últimas horas.

“El gobierno habla de 116 excarcelados, pero no publica nombres. El gobierno debiera publicar la lista de los supuestos 116 presos liberados para saber quiénes son y si son efectivamente presos políticos”, mencionó Romero.

El directivo de Foro Penal precisó que, según las cifras de la organización, sólo 56 presos políticos excarcelados han sido “verificados”.

Una de las últimas excarcelaciones confirmadas por Foro Penal fue la de Sofía Sahagun en libertad. “Presa política desde octubre 2024. Tiene nacionalidad española y venezolana. Va camino a Madrid, España, donde la espera su familia”, indicó la organización.

Tras esto, con total cinismo y demostrando la opacidad en el manejo del régimen sobre estos sucesos, el presidente de la ilegítima Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, aseguró que han sido "más de 400", pese a que las cifras lo contradicen.

"Del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, el Ejecutivo Nacional inició un proceso masivo de excarcelación", inició.

En un evidente desencuentro con un diputado, el hermano de Delcy Rodríguez, quien tomó el puesto de Maduro en el régimen, arremetió contra Foro Penal con graves acusaciones sin pruebas:

"Usted habla, diputado, de 54 personas que refieren el Foro Penal, serán los que les pagaron al Foro Penal, porque el Foro Penal le cobra a las personas por tramitarle el tema de liberaciones, les cobra dinero de forma artera, de forma mezquina", dijo.

Y agregó, calumniando a la ONG: "una basura. Esa forma como el Foro Penal utiliza la situación de personas privadas de libertad".

Según Rodríguez, "a la fecha van más de 400 personas excarceladas, las primeras 160 el 23 de diciembre del año 2024", y respondió: "le dejo a su disposición la lista si así la quiere ver, ciudadano, diputado y primo".

"Si vamos a promover la convivencia pacífica nosotros tenemos que rectificar nosotros tenemos que buscar mecanismos donde sea la parsimonia el encuentro y bajarle dos un poco la soberbia pero ustedes tienen que bajar a la mezquindad diputados ustedes tienen que bajarle a todo el tiempo disparar desde la cintura porque una institución tan desprestigiada como el Foro Penal dice una cosa o dice otra cosa", añadió.

Finalmente, repitió la cifra y aseguró que tiene una "lista" aunque en ningún momento el régimen ha revelado dicho documento:

"Si usted quiere ver las listas, se las ponemos a la absoluta y total disposición, y se acercan a 400 personas al día de hoy, y van a continuar ocurriendo, no porque usted no los pida, sino porque ya lo había anunciado el gobierno bolivariano como un gesto unilateral del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela", dijo.

