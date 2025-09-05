NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Juez federal de Estados Unidos bloqueó decisión de Trump de poner fin al TPS para migrantes venezolanos y haitianos

septiembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
Según cifras oficiales, más de 268.000 venezolanos se han beneficiado de este estatus.

Este viernes, la directora de Venezuelan American Caucus, Adelys Ferro, anunció que el juez Edward Chen, del Distrito Norte de California se pronunció sobre la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a Venezuela en 2021.

El juez Chen bloqueó la decisión del presidente Donald Trump de poner fin al TPS, el cual debía de entrar en vigor este 10 de septiembre.

El jueves, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, explicó que la decisión de poner fin al TPS se tomó tras consultar con socios interinstitucionales y basarse en revisiones de los servicios de ciudadanía y migración (USCIS) y del Departamento de Estado.

Sin embargo, Adelys Ferro informó en horas de la tarde de este viernes que el juez Chen emitió el fallo con el que los ‘tepesianos’ quedan protegidos.

La protección de la que habla Ferro es para los migrantes tanto venezolanos como haitianos a los que se les otorgó el TPS en 2021 y 2023.

La fundadora de Venezuelan American Caucus afirmó desde su cuenta de Instagram que: “ganamos la batalla. Todos los venezolanos están protegidos”

“En pocas palabras, la orden aplica para todos los beneficiarios de TPS venezolanos y haitianos protegidos bajo las designaciones del TPS. Esto se debe a que le juez anuló el vacatur (orden judicial) de la secretaria Noem de cancelar y terminar el TPS”, añadió.

Lo que quiere decir que el juez Chen volvió a poner en vigor la extensión que había dado el secretario Mayorkas, durante la administración Biden, hasta octubre de 2026.

Ferro señaló, en el video publicado en sus redes, que: el TPS 2021 y 2023 está restituido: “No sé qué decir. Solo agradecer a Dios, a todos los abogados, a quienes nos hemos desmayado y a quienes hemos superado miedos y amenazas”.

“Esto es un día muy importante para todos los venezolanos en Estados Unidos y sus familias”, puntualizó.

Con la anulación del juez federal más de un millón de personas, incluidos cientos de miles de venezolanos podrán permanecer de manera legan en la unión americana.

Además de que, con esto, los migrantes venezolanos evitarán la amenaza de ser separados de sus familias y también beneficia a los migrantes haitianos en los Estados Unidos cuyo TPS vencía este mes.

Según cifras oficiales, más de 268.000 venezolanos se han beneficiado de este estatus.

