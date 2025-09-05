NTN24
Viernes, 05 de septiembre de 2025
Gobierno de Estados Unidos

Trump advierte que Estados Unidos “derribará” aviones venezolanos que representen una amenaza

septiembre 5, 2025
Por: Redacción NTN24
"Si nos ponen en una situación peligrosa, serán derribados", añadió Trump poco después de rebautizar mediante un decreto el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra.

Este viernes, durante una rueda de prensa desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a las tensiones con Venezuela en el mar Caribe.

El mandatario hizo referencia a la reciente confirmación del Pentágono sobre un sobrevuelo de dos aviones militares de Venezuela sobre el destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke USS Jason Dunham (DDG 109), que habría sido testigo de una "demostración de fuerza" por parte del régimen.

Ahora, el republicano hizo una contundente declaración y señaló que su ejército "derribará" cualquier avión militar venezolano que represente una amenaza para sus fuerzas desplegadas en el Caribe.

"Si nos ponen en una situación peligrosa, serán derribados", añadió Trump poco después de rebautizar mediante un decreto el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra.

Luego, reiteró, dirigiéndose a su secretario de Guerra, Pete Hegseth, que "si vuelan en una posición peligrosa, pueden tomar las decisiones que crean adecuadas".

El sobrevuelo que provocó la respuesta de Trump:

En la noche del jueves, solo horas antes de la declaración de Trump, el Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó que dos cazas F-16 de Venezuela volaron muy cerca de uno de los buques de guerra que desplegó la unión americana para combatir el narcotráfico en el sur del Caribe.

"Hoy, dos aviones militares del régimen de Maduro volaron cerca de un estadounidense Buque de la Armada en aguas internacionales. Este movimiento altamente provocativo fue diseñado para interferir con nuestras operaciones contra el narcoterror. Se recomienda encarecidamente al cártel que dirige Venezuela que no lleve a cabo ningún esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el ejército estadounidense", dijo el Pentágono en un pronunciamiento oficial.

Horas después de esto, el Gobierno Trump envió una decena de cazas F-35 a Puerto Rico, desde donde se confirmaron además ejercicios militares estadounidenses.

La presunta vigilancia aérea por parte del régimen venezolano se da dos días después de que el mandatario republicano confirmara que las fuerzas estadounidenses atacaron y eliminaron en el Caribe a una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela.

Nicolás Maduro, por su parte, declaró un estado de máxima alerta para defenderse de lo que él califica como amenazas militares de Estados Unidos.

Es importante aclarar que la administración Trump no ha amenazado con invadir Venezuela, pero acusa a Maduro de encabezar una organización terrorista, designación a la que varios países de la región se han sumado.

