Kilmar Ábrego García, migrante deportado por error a El Salvador, fue puesto en libertad en Tennessee

Este viernes se conoció que el salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado por error a El Salvador, fue liberado.

La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó al gobierno de Trump que facilitara el regreso de Ábrego García luego de que éste fuera enviado injustamente a la megaprisión de máxima seguridad CECOT en El Salvador en marzo.

Fue devuelto a Estados Unidos en junio y en seguida quedó detenido en el estado de Tennessee acusado de tráfico de migrantes indocumentados, pero el viernes fue liberado por orden de un juez.

Por medio de un comunicado, su abogado, Sean Hecker, explicó que: “Hoy, Kilmar Ábrego García está libre”.

Ábrego García, quien protagonizó una dramática situación por las políticas migratorias de la administración Trump, tiene planeado regresar a su casa en Maryland.

“Se encuentra en camino a Maryland para reunirse con su familia tras haber sido arrestado, deportado y encarcelado ilegalmente, todo debido al ataque vengativo del gobierno contra un hombre que tuvo el valor de resistir los continuos ataques del gobierno al Estado de derecho", dijo su abogado.

"Está agradecido de que su acceso a los tribunales estadounidenses le haya garantizado el debido proceso", añadió Hecker.

Su defensa solicitó al juez federal Waverly Crenshaw que desestime los cargos por tráfico de personas que fueron presentados en contra del salvadoreño.

Esto porque argumentan que los fiscales del caso lo acusaron como represalia por la demanda que presentó por su deportación ilegal hacia El Salvador.

Según la defensa del salvadoreño, se negó a “aceptar la violación por parte del gobierno de su derecho al debido proceso".

Un juez de Tennessee dictaminó el 23 de julio que debía ser puesto en libertad en espera de juicio en este caso, cuyo inicio ya está programado para el 27 de enero de 2026.

Pero la saga podría no haber terminado para el salvadoreño.

La administración Trump puede iniciar "procedimientos migratorios legales tras el regreso de Ábrego García a Maryland", siempre que lo notifique con 72 horas de antelación antes de deportarlo a un tercer país, según un fallo de un tribunal federal emitido en julio.

La Casa Blanca consideró la liberación de Ábrego García como "un insulto a sus víctimas".

Abigail Jackson, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, insistió en X en que debía "rendir cuentas por sus crímenes".

Desde su cuenta afirmó que: “Abrego García es un inmigrante ilegal delincuente, maltratador de esposas y miembro de la pandilla MS-13 que enfrenta graves cargos de tráfico de personas”.

Y agregó que debe de enfrentar a la justicia “por sus crímenes”, además de que “Es un insulto para sus víctimas que este magistrado de izquierda interviniera para ponerlo de nuevo en la calle”.

“García estará sujeto a monitoreo de tobillo para garantizar la seguridad del público estadounidense hasta que se puedan tomar más medidas”, puntualizó Jackson.

Ábrego García vivía en el estado de Maryland hasta que se convirtió en una de las más de 200 personas enviadas a la CECOT en El Salvador, la mayoría acusados sin pruebas de pertenecer a pandillas.

Pero los abogados del Departamento de Justicia admitieron que el salvadoreño, quien está casado con una ciudadana estadounidense, había sido deportado debido a un "error administrativo".

Había estado viviendo en Estados Unidos bajo estatus legal protegido desde 2019, cuando un juez dictaminó que no debía ser deportado porque podría sufrir daños en su país de origen.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, alegó que Ábrego García había "desempeñado un papel importante en una red de tráfico de inmigrantes" y que había traficado con "niños y mujeres", así como con miembros de la pandilla MS-13.

Añadió que Ábrego García, quien niega haber cometido ningún delito y fue acusado formalmente por un gran jurado en Tennessee, sería devuelto a El Salvador al cumplir su eventual condena de prisión.

Según la acusación formal, Ábrego García traficó con migrantes indocumentados desde Guatemala, El Salvador, Honduras y otros países a Estados Unidos entre 2016 y principios de este año.

"Toda persona tiene derecho al debido proceso según la Constitución", declaró el gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore, en un comunicado.

"Esto nunca se trató de una sola persona, sino de las leyes que rigen para todos en nuestro país. Varios tribunales han tomado decisiones en este caso, y esperamos que el gobierno de Trump las respete", añadió.

Por su parte, el senador de Maryland, Chris Van Hollen señaló por medio de un comunicado que “A pesar de los esfuerzos de Trump por desafiar nuestra Constitución, los tribunales están defendiendo el derecho al debido proceso de Kilmar Abrego García”.

“Tras su fallo, me alegra que finalmente regrese a Maryland. Debe permitírsele seguir ejerciendo sus derechos, porque cuando se le niegan los derechos a una persona, los de TODOS están en riesgo”, aseveró.