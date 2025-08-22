Más de 100 chilenos fueron liberados por la justicia argentina tras brutal enfrentamiento entre barras en medio de partido Conmebol

La justicia argentina liberó el viernes a más de cien de chilenos detenidos tras los violentos enfrentamientos con hinchas argentinos durante un partido de la Copa Conmebol Sudamericana.

Hinchas de Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile se atacaron el miércoles con cuchillos, palos y granadas de estruendo dentro del estadio Libertadores de América, en una batalla que dejó 19 heridos, dos de los cuales permanecen a la fecha en estado grave.

VEA TAMBIÉN “Esperemos que en el fútbol desaparezcan los barras”: periodista deportivo sobre el enfrentamiento entre hinchas en los octavos de final de la Copa Sudamericana o

En total fueron excarcelados 104 chilenos que estaban en distintas comisarías de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con el escrito judicial.

Algunos, despojados de su ropa y documentos en medio de la gresca, fueron asistidos por el consulado que les proporcionó salvoconductos.

El presidente chileno, Gabriel Boric, insistió en su llamado a poner fin a la violencia que ha golpeado sin tregua al fútbol sudamericano.

"Seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y a la vez defendiendo los derechos de nuestros compatriotas", agregó el mandatario, que envió el jueves a su ministro del Interior a Buenos Aires para supervisar el caso.

El enfrentamiento en la tribuna, entretanto, obligó a cancelar al minuto 48 el juego de vuelta que se disputaba por octavos de final de la competición en Avellaneda, al sur de Buenos Aires.

El caos inició, según varias fuentes y las imágenes que circulan en redes, cuando seguidores del equipo chileno arrojaron palos, botellas, butacas y hasta inodoros desde la tribuna popular contra los hinchas de Independiente, pero la respuesta de algunos miembros de la barra local fue catalogada por muchos como "despiadada".

El ministro de Interior chileno, Álvaro Elizalde, visitó el viernes a los heridos en el Hospital Fiorito de Avellaneda y anunció la firma de un memorándum con Argentina para prevenir la violencia en el fútbol.

Uno de los dos chilenos que continúan en estado grave, de acuerdo con el parte médico, tiene traumatismo de cráneo, mientras que el otro sufrió una fractura cervical.

El herido con el cuadro más crítico es el aficionado que se arrojó al vacío desde la tribuna cuando se vio acorralado por los hinchas rivales, aunque un techo amortiguó su caída, según las autoridades chilena.

El estadio de Independiente, el equipo más laureado de la Libertadores con siete títulos, fue cerrado hasta que se concluyan los peritajes.

"El fiscal pidió la clausura (del estadio) porque hay manchas hepáticas (sangre) en las tribunas y faltan hacerse pericias", informó este viernes el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, a Radio10 de Argentina.

Las gradas evidencian la magnitud de la pelea: restos de proyectiles, piedras, butacas arrancadas, hierros y remanentes de albañilería que fueron arrancados de los baños para arrojarlos.

"Ayer (jueves) hubo un trabajo muy importante de identificación. Hay unas veinte causas judiciales", dijo Alonso sin brindar mayores detalles, y denunció que "hay gente que tiene que rendir cuentas porque hay una empresa de seguridad que tenía que estar y no estuvo. Al coordinador de la Conmebol se le avisó tres veces que había que suspender el partido y no quiso".

VEA TAMBIÉN Hinchas de Millonarios lanzan sus zapatos desde la tribuna como acto de protesta por el rendimiento del equipo o

La seguridad del encuentro, que estaba a cargo de Independiente según la Conmebol, ha sido cuestionada por diversas voces, incluida la del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que exigió el jueves "sanciones ejemplificadoras".

Los castigos pueden llegar a la descalificación de uno o ambos clubes, algo que no sucede desde 2015 cuando Boca Juniors fue marginado en octavos de final de la Copa Libertadores por incidentes en un superclásico argentino ante River Plate.